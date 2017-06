Kellele sobib mugavus ja XL-suurus? Uhiuue Renault Koleose sõiduproov

Milles on iva?

Oma õnnetuseks hea mäluga autohuvilised veel mäletavad eelmist Koleost. Tegelikult oli too Lõuna-Korea turule tehtud toode, millele kinnitati mitte-ida turgude jaoks Prantsuse tootja embleem. Tegemist polnud rabava edulooga. Selle episoodi võib nüüd rahuliku südamega unustada. Uhiuus Koleos valmib küll Lõuna-Koreas Busani tehases, kuid selle aluseks on Renault’-Nissani liidu ühine platvorm. Sama alusarhitektuur on ka Renault Talismanil, Espace’il ja Kadjaril ning Nissan Qashqail ja X-Trailil. Viimane ongi Koleose kaksik.

Kaugelt äratuntav. Tagatuledesignatuur sarnaneb Mégane’ile ja näitab, et uus Koleos kuulub Renault’ perekonda. / Tootja foto

Kuidas välja näeb?

Uus Koleos on joonistatud sama kalligraafilise disainikäekirjaga nagu Talisman või Mégane. Sarnasusi leiab iluvõre juurest ning esi- ja tagatuledes. Viimaste leed-signatuur on pimedal teel kaugelt eksimatult äratuntav. Sõitjateruumi keskmes on puutetundlik ekraan – seegi on tuttav suurematelt Renault’delt. Menüüdes liikumise loogika tahab veidi õppimist ja kohanemist, temperatuuri ja raadiot saab õnneks veel kruttida päris-nuppudest. Palun, Renault, las nii jäädagi – sõidu ajal temperatuuri sättimine puutetundlikult ekraanilt on saatanast! Seevastu püsikiirushoidja sisselülitamine käib (taas Renault’dele omaselt!) keskkonsoolist käiguvalitsa juurest. Nii võib, aga kas tõesti peab? Ajastul, kus konkurendid paigutavad selle nupu loogilisse kohta. Ehk roolile.

Sõitjateruum on soliidne, ehkki igavapoolne. Suurest puutetundlikust ekraanist hoolimata mõjub konservatiivselt ja tagasihoidlikult. See-eest ruumipuudust siin ei tunta.

/ Tootja foto

Kuidas sõidab?

Põhjanaabrite juures esitlusel läbis nelikveoline mudel mängeldes maastikuraja, mis oli spetsiaalselt ette valmistatud, kuid kus leidus siiski takistusi, mida tavalisel metsateel naljalt ei kohta. Nelikveosüsteem võimaldab jagada osa momendist vastavalt vajadusele tagaratastele või nelikveo hoopis lukustada (töötab kuni kiiruseni 40 km/h). Järeldus? 21 cm kliirensiga Koleos on küll olemuselt linnadžiip, kuid sellest hoolimata suudab maastikul ilmselgelt rohkem, kui enamikul tema omanikest eales vaja läheb.

/ Tootja foto

Mootoritest on valida kahe turbodiisli vahel. 1,6-liitrine arendab 130 ja 2,0-liitrine 175 hj, saadaval on esi- ja nelikvedu ning kuuekäiguline manuaalkäigukast või variaatorkäigukast. Asfaldil teeb Koleos, mida temalt oodatakse: ta on mugav ja temaga on parimas mõttes lihtne sõita. Sportlikkust pole sendi eestki, kuid pehmust ja tunnetust on timmitud parasjagu. Meeldiv kaaslane, kui eesmärk on jõuda mugavalt punktist A punkti B.

Aga praktiline pool?

Kui konkurendid panustavad ka seitsmele istekohale, siis Koleos eelistab viit kohta ja suurt pakiruumi, kuhu mahub ümmarguselt 500 liitrit. Uksed katavad ka lävepaku, mistõttu saab autosse ja sealt välja püksisääri poriseks määrimata. Elektrimootoriga liigutatav peidetav veokonks on lisavarustuses.

Renault Koleos 2.0 175 hj CVT 4WD Mootor: 1195 cm3, R4, diisel, turbo, 175 hj, 380 Nm Jõuülekanne: variaatorkäigukast, nelikvedu Sooritus: 0–100 km/h 9,5 s, tippkiirus 201 km/h Kulu: 5,9 l / 100 km, 156 g/km CO2 Mass: 1696 kg Piduritega haagise mass: kuni 2000 kg Hind: alates 25 390, sellel mudelil alates 32 190 eurot

/ Tootja foto

/ Tootja foto