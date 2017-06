Eestis luuakse Uberiga võrreldavat parkimistarkvara

Seejärel saime tellimuse suurlinnast Moskvast, kus tänapäevani kasutatakse meie loodud tarkvara.

-Moskvas sattus Eestist pärit abilinnapea Maksim Liksutov kohalike IT-inimeste kriitika alla, justkui eelistaks ta teie tarkvara tellides oma endisi kaasmaalasi?

Meie litsents on registreeritud Hollandis, oleme Hollandi ettevõte, mille arendusüksus NOW! Innovations asub siin Eestis. Arendusfirma loob kõikidele meie klientidele tarkvara, millel aga pole rahvust.

Kuid ütlen otse, et Eesti taust ei tule kasuks Moskvas ega ka Pariisis. Kui sa lähed keskmisse Prantsusmaa omavalitsusse väitma, et meil on tore IT ettevõte Eestist, siis pead arvestama Ida-Euroopa mainega. Meie teame une pealt, et Eesti on edukas IT riik, aga Euroopas on see kuvand jõudnud väga väheste otsustajateni. Sellepärast oleme Hollandi ettevõte.

-Kas Eesti kuvand eduka IT-riigina vastab tõele?

Matemaatikuid ja IT-insenere on olemas igas riigis. Vaadake, kui palju laseb Ukraina kõrgharidussüsteem välja haritud noori teadmistenäljaseid IT asjatundjaid.

Kui olin korraks Arengufondis projektijuht ja tegelesin IT Akadeemiaga, siis mulje oli väga kurb. Ülikoolides tuli tikutulega otsida õppejõude, kes muretseksid programmi kaasajastamise ja rahvusvahelistumise pärast.

Kui võtta ülikoolide IT arengukavad ette ja lugeda need läbi, siis leidis sealt vaid seda, et andke raha kaks korda rohkem, aga lõpetajaid anname välja sama palju kui seni ja professorid jäävad samaks. Ma ei leidnud ühestki ministeeriumist ühtegi inimest, kes tegeleks sellega, et IT valdkonna efektiivsust suurendada.

-Kas Eesti IT-teenused polegi siis tipp-topp?

Suur murekoht on domeen eesti.ee. Kui sa lähed kalastusluba või kuuse lõikamise õigust küsima, lapse sünnitunnistust või maja kasutusluba võtma, saad iga asja jaoks erineva kasutuskeskkonna.

Suured riigid, nagu Austraalia ja Ameerika Ühendriigid saavad endale teha, nii et riigi teenused on sama kasutajaliidesega, disaini ja värviga. Meil värvivad kõik alates äriregistrist kuni kalastusloani oma lehekülgi eri moodi, justkui pakuks oma sugulastele väikese tööotsa võimalust.

Kui ministeeriumid ei muuda meie kasutajaliideseid mugavaks, siis saab meie usalduskrediit välismaalaste silmis paari aastaga otsa.

-Mis meil siiski hästi on?

Tänu Mart Laarile ja Linnar Viigile on meil väga hea ID-kaardi süsteem, mis viidi jõuga sisse, ilma et oleks teatud, kuidas seda kasutada. Meil on väga hea tagaühenduste süsteem X-tee. Kuid öelge üks asi veel. Neid asju, mis teeksid kasutamise mugavaks, meil pole, sest puudub terviku kokku töötamise tahe. Meil pole seda inimest, kes vastutaks, et kõik riigi IT asjad toimiksid hästi.

Mul näiteks õnnestus registreerida domeen eestivabariik.ee ja eestipresident.ee, sest meie valitsusasutused polnud seda teinud. Iga ametkond muretseb oma maja eest, aga Eesti Vabariik tervikuna on ripakil.

Kui ministeeriumide kantslerid otsustaksid, et kõik riigi era- või äritarbijale suunatud keskkonnad rajatakse ühtse kasutusjuhendi järgi ja edaspidi järgneks piisav paindlikkus selle juhendi kasutamiseks ja uuendamiseks, siis sellest piisaks.