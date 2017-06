Margus Tsahkna: see pole mingi pehme maandumine, olen endiselt orbiidil

Margus Tsahkna, vaadates seda, mida te olete viimastel kuudel läbi teinud, ei saa seda kuidagi pidada ühe poliitiku unistuste kevadeks: kõrbemine erakonna esimehena, ministrikoha kaotus, sekka kodumaja põleng ning lõpuks parteist välja astumine. Millised hetked selles reas on olnud kõige raskemad?

Kui te ütlete, et ma kukkusin erakonna esimehena läbi, siis ei saa ma sellega nõustuda, sest väljaspool erakonda õnnestus esile tuua mitmeid väga kaalukaid ja vajalikke muutusi. Meie otsuste tulemusena muutus eelmise aasta lõpus kogu Eesti poliitiline pilt. Lisaks saime veidi varem väga tugeva naispresidendi. Seesuguseid näiteid võiks tuua teisigi.

Mis puudutab Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) siseelu, siis pean tõepoolest tunnistama, et ma ei suutnud murda toiduahelat ja ringkaitset, mis tekkis juba varsti pärast Isamaa ja Res Publica ühinemist. See on ka peamine põhjus, miks ma otsustasin nüüd lahkuda.

Eelmiste kohalike valimistega seostub mulle ennekõike piinlik klounaad, mille suutis IRLi piirkonna juht Peeter Laurson koos Rein Kilgiga korraldada.

Ringkaitse tähendab suletust ja suletud erakond ei reflekteeri enam ühiskonnaga. Ühel hetkel hakkas domineerima poliittehnoloogia ning karistuseks tuli valus kaotus 2015. aasta riigikogu valimistel. Mina sain enda kätte erakonna, mille reiting oli juba vabalanguses.

Mul on kahju, et erakonna juhtkond ei tulnud kaasas minu ettepanekuga võtta sisevalimistel kasutusele avatud nimekirjad. Läinuks see läbi, saanuks ringkaitse murtud. Erakond saanuks avanemisest uue võimaluse.

Kasutasin läbikukkumise väljendit muu hulgas sellegi pärast, et lendu ei läinud ka teie mõned varasemad uuenduskatsed, olgu siis jutt peninukkide kõnest või Isamaa 2.0 projektist. Kõik, mis te IRLis suurejoonelises stiilis ette võtsite, sumbus üsna kiiresti.

Res Publica inimesed tüürivad seda erakonda endiselt. Selle pärast ei haakutud ka Isamaa 2.0 plaaniga – mis sest, et see seadis tegelikult väga pika perspektiiviga sihte kogu Eestile. Erakonna esimees üksi ei saa aga nii suuri asju ellu viia.

Kes olid kõige jõulisemad Res Publica joone hoidjad?

Ma ei taha tagantjärele üleliia rusikatega vehkida ega konkreetseid nimesid nimetada. Sain aru, et minuga ei tulda kaasa. Tajusin hirme ning kultuuri ja identiteedi erinevusi. See oli ka peamine põhjus, miks ma ise kõige häälekamalt rääkisin, et meil pole mõtet Isamaa nime juurde tagasi tulla enne, kui oleme muutunud ka sisuliselt avatumaks. Isamaa 2.0 mõte oli taasluua jõud, kes söandab ühiskonnale ette panna pisut hullumeelseid ja kaugesse tulevikku vaatavaid ideid. Selles mõttes on mul tagantjärele hea meel, et erakonna nimevahetus jäi tegemata, sest see tähendanuks auväärse nime lörtsimist.

Kas IRLi häda pole olnud mitte see, et mistahes uuenduste suhtes ollakse ettevaatlikud?

Osaliselt olen nõus. Aga on ka teistsuguseid näiteid. Kasvõi toosama viimane presidendivalimiste protsess. Sellegi suhtes oli algul palju kõhklejaid, kuid lõpuks tuli kogu organisatsioon kaasa ja me saavutasime edu.