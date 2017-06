Olümpianelik peaaegu taas koos: Eesti sõudjad panid kokku võimalikult tugeva neljapaadi

Sel aastal on Tõnu Endrekson ja Allar Raja seni sõitnud koos kahepaadis ning neljapaadis on Kaspar Taimsoo, Sten-Erik Andersoni ja Kaur Kuslapi kõrval proovitud erinevaid mehi. Eelmisel nädalavahetusel Trakais istus neljanda mehena paadis Oskar Kuzmin.

See nelik saavutas Merevaigust Aeru nime kandval võistlusel teise koha. Värskele Euroopa meistrile Leedule jäädi alla 4,79 sekundiga.

Omavahelise arutluskäigu tulemusena leiti, et nimetatud kooslustega ei oleks maailmameistrivõistlustel võimalik medaliheitlusesse sekkuda ja nii hakati taas vangerdama.

«Arvan, et mõlemad kooslused oleksid A-finaali lõpus või B-finaali esimeste seas,» hindas Killing, et eelkõige peab eesmärgiks olema ikkagi medal.

Kuna Luzerni MK-etapiks tuli koosseisud juba üles anda, oligi vaja kiirelt tegutseda. Neljapaati istuvad nüüd Rios olümpiapronksi võitnud Taimsoo, Endrekson ja Raja ning olümpial varumehena käinud Anderson.

Kuna neljanda mehena Rios sõitnud Andrei Jämsä selg ei ole veel piisavalt paranenud, ei saa temaga veel arvestada.

Võrreldes Rio olümpiaga on üks muudatus veel. Kui Taimsoo on endiselt eessõudja ja Endrekson istub tema taga, siis järjekorras järgmine mees olnud Raja võtab nüüd koha sisse paadi ninas. Anderson mahutatakse Endreksoni ja Raja vahele.

«Kaalult kõige raskemad mehed pannakse ikka keskele ning kergemad ette ja taha,» põhjendas Killing.

Kui nimetatud neljane MK-etapil end korralikult liikuma ei saa, siis enne Floridas peetavat MMi oleks tööversioon number kaks selline, et Anderson vahetatakse Kuslapi vastu.

«Sellisel juhul peaksime leidma endale mõne võistluse. Võime teha nagu mullu enne olümpiat, kus sõitsime Eesti meistrivõistlustel võidu kaheksapaatidega. Teise variandina katsume ehk taas leedulastega kokkuleppele saada,» rääkis Killing plaanidest.

Kui versioon number kaks ei peaks ka töötama, siis kolmanda variandina saab kokku panna taas neljase, kus istuksid Taimsoo, Anderson, Raja ja Kuslap ehk viimati EMil seitsmenda koha saanud paatkond.

«Euroopa meistrivõistlustel oli neljase viimane sõit hea. Aga koos Tõnuga peaks neljane ikkagi veelgi kobedam olema,» uskus Killing.

Luzerni MK-etapil pannakse välja ka kahepaat, kuhu istuvad siis Kuzmin ja Kuslap. «Kuzmin on näidanud, et ta hakkab ka meie parimate meeste uksele koputama,» sõnas Killing. «Lisaks panime kahepaadi välja, et vajadusel oleks ka Luzernis meeste vahetamise võimalus. Seekord keegi haiget mängima ei pea,» viitas Killing veel naljaga pooleks EMile, kus Geir Suursild asendati neljapaadis Rajaga.