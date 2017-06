Kohus Madruse tänava kohta: elanikul pole õigust nõuda meelepärast tänavanime

Volikogu pani Madruse tänava nime teistkordselt mullu veebruaris, aga elanik vaidlustas selle kohanimenõukogus. Kuid kohanimenõukogu mullu aprillis vaiet ei rahuldanud.

Seepeal pöördus elanik halduskohtusse, et tühistada volikogu otsus ja kohanimenõukogu otsus, kuid halduskohus ei leidnud selleks alust. Elanik pöördus apellatsioonkaebusega Tartu ringkonnakohtusse, et tühistataks halduskohtu otsus.

Ringkonnakohtu põhjendused on toodud neljal leheküljel.

Muuhulgas ei nõustunud ringkonnakohus seisukohaga, et tänavale oli juba pandud nimi Kvissentali tee, mistõttu on volikogu otsuse puhul tegu olnud ümbernimetamisega ja nimi on määratud mittekohases menetluses õigusvastaselt.

Ringkonnakohus märkis ka, et küsimus, kas tänaval oli varem nimi või mitte, ei oma määravat tähendust.

Ringkonnakohus selgitas, et seadus ei näe ette kaebaja õigust nõuda meelepärase nime andmist tänavale või, vastupidi, õigust nõuda hoidumist vastumeelse nime panemisest tänavale.

Vaidlusaluse tänava ääres oleva kinnisasja omaniku ja elanikuna on kaebajal kohanimeseadusest tulenvalt õigus osaleda nimemenetluses ja esitada kohanimemäärajale oma seisukoht ja ettepanekud nime kohta. Seega on kaebajal eelkõige menetluslikud õigused. Lisaks on kaebajal õigus nõuda nime määramisele kehtestatud reeglite järgimist juhul, kui need reeglid kaitsevad tema subjektiivset õigust.

Ringkonnakohus asus seisukohale, et alust ei ole ka elaniku teisel põhiväitel, et Madruse tänavanimi on halvustava tähendusega.

Ringkonnakohus lisab, et halvustava tähenduse mõiste ei ole kehtivas õiguses defineeritud. Seega on tegemist määratlemata õigusmõistega, mis nime määramisel tuleb esmalt sisustada haldusorganil ja kohtumenetluses vajaduse korral kohtul.

Ringkonnakohus leiab, et Tartu linn, kohanimenõukogu ja halduskohus on põhjendatult lähtunud Madruse tänava nime objektiivsest tähendusest.

Ringkonnakohtu otsuse võib edasi kaevata riigikohtusse, viimane päev selleks on 27. juuli.