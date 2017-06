Parim rohi rändvaraste vastu on tugev kogukonnatunne

Talude ja suvilate omanikud otsivad kodust ära oleku ajaks enim meelerahu turvaustest ja -lukkudest. Paraku panustatakse nii pahatihti valele kaardile, sest suur osa vargusi pannakse toime hoopis sel ajal, mil pererahvas ise kodus viibib – enamasti magab.

Varaste lemmikkraam asub enamasti toas. Lahtise akna taga peituvaid sülearvuteid, telefone ja pisemat elektroonikat on lihtsam kaasa haarata ja kergem müüa kui tabaluku taha peidetud aiatehnikat. Pealegi on suveöisel külatänaval kaasasolevat muruniidukit vastutulijale raskem selgitada kui kotti pistetud sülearvutit.

Varas ei karda tööd, vaeva ega ootamist. Küll aga kardab ta tähelepanu.

Esikust on kerge kaasa haarata ka käe- ja rahakotte ning võtmeid, millega pääseb hiljem lähedal asuvasse kuuri, garaaži või autosse. On ette tulnud isegi seda, et vargad on oma saagi ladunud pererahva autosse, mille võtmed on samuti majast pihta pandud.

Varas ei karda tööd, vaeva ega ootamist. Küll aga kardab ta tähelepanu. Seetõttu on turvalised uksed ja lukud olulised, sest suuremat lõhkumist ei soovi varas enamasti ette võtta. Kuid nagu eespool selgitatud: neist üksi ei piisa.

Koer aitab. Ükskõik kui julge varas poleks, ta ei tiku majja, kus teab ootavat koera. Varast heidutab ka rotisuurune ridikülikoer, sest lärmi oskab teha temagi.

Tehnoloogia ja side kiire areng on muutnud ka lihtsamad ja soodsamad valveseadmed väga tõhusaks. Elu näitab, et majast, kus näiteks alumine korrus ööseks valvesse pandud, kaob võõras huviline kiiresti esimese piiksatuse peale. Isegi reaalajas kaamerapilti nutitelefoni edastavad valveseadmed on tehnoloogia arenguga muutunud väga soodsaks ning need lisavad veel ühe olulise kihi turvalisust: kui vargus siiski pannakse toime, on süüdlaste leidmine ja neilt kahju väljanõudmine tänu videosalvestisele palju lihtsam.

Ent lõpuks on olulisim ikkagi kogukonnatunne ja tähelepanelik suhtumine nii enda kui ka naabri varasse. Paljud kogukonnad ja asumiseltsid suhtlevad tihedalt sotsiaalmeedias, kus annavad ka kahtlastest liikumistest kiiresti teada. Seda kardavad rändvargad päris kindlasti.