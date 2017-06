Kolme Õe nimekiri aitab Savisaarel Ratast lõhkuda

24. mai Postimehe loos «Keda Keskerakond lollitab?» ristisime Keskerakonna vaprad daamid Yana Toomi, Oudekki Loone ja Olga Ivanova kirjandusklassikast inspiratsiooni saanuna Kolmeks Õeks. 4. juunil postitas Yana Toom oma Facebooki seinale päikselise pildi Hundisilmalt, kus «õed» ja Edgar Savisaar rõõmsalt koos. Postituse allkiri oli: «Teeme nalja: Ninasarvik ja kolm õde.» Seda postitust jagas järgmisel päeval oma sotsiaalmeedia lehel ka Savisaar.

Nüüd on nad koondunud ühisrindeks Keskerakonna ja selle esimehe Jüri Ratase vastu, kes on pidanud viimased kuu aega lootma, et valimistel ollakse vastavalt reitingutele kõige võimsamad ja tugevamad just üheskoos. Sellele, et eraldi nimekirjaga väljatulek lõppeb erakonnast välja heitmisega, viitas Keskerakonna juht Jüri Ratas ka esmaspäevasel partei juhatuse kirglikul kogunemisel. Ise samas Andrus Ansipi stiilis – «Kui see on kriis, siis ainult sellises kriisis elakski» – rahu säilitada püüdes.

Postimehe andmetel on Keskerakonna juhtkonnas olnud juttu ka Savisaare väljaheitmisest, kuid sellest ideest on siiski loobutud. Pragmaatilised valikud: lähenevad valimised ja kohtu all oleva mehe enneaegne karistamine.

Alternatiivne vastupanuvõitlejate nimekiri saab Postimehe andmetel oleme üsna pikk. Praegusest Tallinna linnavolikogu koosseisust ei peaks seal siiski väga palju liitujaid olema. Pressibossiks on väidetavalt valitud Savisaare kauaaegne lähikondlane, Tallinna TV saatejuht Jakko Väli.

Võttes arvesse üleeile Isamaa ja Res Publica Liiduga lõpparve teinud Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni käiku ning seda, et nemad omakorda võivad kaasa tuua veel paar IRLi riigikogu isemõtlejat, võib see avada uue peatüki Eesti lähipoliitikas. Ning kui see nimekiri avalikuks saab, tuleb sellele kindlasti lisa ka mujalt Eestist.

Pärast Tsahkna-Mihkelsoni lahkumist on koalitsioonil parlamendis 54 häält ja kui keskfraktsioonist lahkub veel kaks, jääb praegusele valitsusele riigikogus õhkõrn ülekaal, arvestades seda, et keskfraktsioonis ei ole n-ö savisaarlaste leer kuhugi kadunud.