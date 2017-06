Postimees 1911. aastal: Viitebski kubermangu lätlased

Viitebski kubermangu ja Baltimaa lätlaste kultura alal ühinemiseks tahetakse kõike teha. Esimesi on arvu poolest 400,000 (neid nim. ka «inflandi» lätlasteks). Kuni viimase ajani ei ole nad Läti kulturale midagi andnud, sest nad on viimastest palju maha jäänud.

Katoliku usk, inflandi murrak, Poola mõisnikkude surve, vaimulike ja mõisnikkude püüd lätlasi ära poolastada – need on pääpõhjused, miks Viitebski lätlased teistest taha on jäänud, ümberrahvustatud saivad ja majanduslikult madalal astmel on.

Alles viimasel ajal on balti lätlased oma vähemate vendade edendamiseks midagi teinud. Balti ja Viitebski lätlaste kulturalist ühinemist peavad Läti lehed Läti haridusseltside pää- ja kõige ligemaks ülesandeks.

28.06.1911