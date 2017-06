Terror on muutnud eestlaste reisiplaane

«Peaaegu kaks kolmandikku Eesti elanikest tunnetab, et seoses viimaste terrorirünnakutega Euroopas on ebakindlus suurenenud,» ütles EMORi uuringujuht Aivar Voog.

Juuni algul Postimehe tellitud küsitlusest selgus, et 15,2 protsenti siinsetest elanikest püüab vältida reisimist riikidesse, kus on toimunud terrorirünnakuid. 3,9 protsenti vastanuist on terroriakti tõttu koguni oma algseid Euroopa-reiside plaane muutnud. «Kõige rohkem on nende hulgas naisi, 25–50-aastased inimesi ja kõrgharidusega elanikke,» ütles Voog.

Teisisõnu – hirmu sattuda välismaal terrorirünnaku ohvriks tunnetavad enam naised, noorem põlvkond ning kõrgharitud. Viimast võib selgitada asjaoluga, et just nemad reisivad sagedamini ning hoiavad end toimuvaga paremini kursis.

Kõige ükskõiksemaks jäävad aga ekstremistide vägivallaaktide suhtes noored alg- ja põhiharidusega mehed, kellest 42–45 protsenti ei lase end Euroopat katvast terrorifoonist üldse kuidagi mõjutada.

Tänavu aprilli lõpus perega Londonis käinud Merje (nimi toimetusele teada – O. K.) ütles Postimehele, et kui ta enne reisi hirmu ei tundnud, siis juba üsna pea pärast käiku peaminister Theresa May residentsi juurde tuli tal ümber mõelda.

«24 tundi hiljem kuulsime hotellitoas uudistest, kuidas sealsamas Downing Streeti residentsi lähedal võeti kinni seljakotitäie külmrelvadega mees,» meenutas Merje. «Paar nädalat hiljem pussitasid ühed teised Londoni sillal inimesi. Kas reisiks jälle Londonisse? Ikka, aga pigem sõidaks sealt võimalikult eemale, päris maakohtadesse.»

Samasugust inimeste eelistuste muutust tunnetavad teravalt ka reisikorraldajad. Estraveli juhatuse liige Anne Samlik ütles, et tegelikult ei reisi Eesti inimesed varasemast vähem, valitakse lihtsalt uusi ja turvalisemaid sihtkohti.

«Eesti reisijaid ja reisiettevõtteid on kõige rohkem mõjutanud Egiptuses toimunud terroriaktid, kuna tegemist on Eesti inimeste hulgas väga populaarse puhkusesihtkohaga,» ütles Samlik. Nii vähenes eelmisel ja üle-eelmisel aastal järsult Hurghadasse ja Sharm el Sheikhi reisinute hulk, ent nüüd on see taastunud.

Huvitaval kombel mõjutavad terroriaktid isegi seda, mis marsruute eestlased reisimisel valivad. Pärast seda, kui täpselt aasta tagasi tapsid kolm terroristi Istanbuli lennujaamale korraldatud rünnakus 45 ja haavasid 239 inimest, on Türgi kaudu reisimine eestlaste silmis halvas kirjas.

«Tallinnast lendava Turkish Airlinesi kvaliteet, lennugraafikud ja piletihinnad on väga heas konkurentsis, aga siiski eelistab osa reisijaid teisi lennufirmasid, mille hind on kallim, teenuse kvaliteet madalam ja väljumisajad ebamugavamad, et vältida lendamist Istanbuli kaudu,» nentis Samlik.

Tänavused kolm terrorirünnakut Suurbritannias aga eestlaste kihku saareriiki reisimise vastu tema sõnul vähendanud ei ole. «Londonis käinud Estraveli puhkusereisijate arv märtsist juunini kasvas eelmise aastaga võrreldes 160 protsenti,» märkis Samlik, kelle hinnangul on muutuse taga British Airwaysi märtsis alanud otselennud.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori Kersti Eesmaa sõnul tõendab mõttemalli muutust ka see, et eestlased on hakanud ka Euroopas reisides oma asukohast ministeeriumile ette teada andma.

«Meie jaoks muutus maailm Bataclani (Pariisi ööklubi – O. K.) rünnakutega 2015. aasta novembris. See tõi olulise nihke suhtumises,» meenutas Eesmaa.