Kaasava eelarve rahale kandideerib 20 ideed

Koos ekspertidega hinnati ideid järgmiste kriteeriumide alusel: ideest osasaajate hulk, mõju linnaruumile, idee originaalsus ja uudsus, kogukondliku suhtlemise soosimine, aktiivsete eluviiside soosimine.

Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht Lilian Lukka ütles tänavusi ettepanekuid kommenteerides, et paljude ülekäiguradade ja mänguväljakute teema kõrval oli siiski ka lennukamaid mõtteid.

Nii näiteks pakuti Tartu vaimu kujulist õhupalli toomkiriku kohale ning tehti ettepanek tõsta suudlevate tudengite purskkaev teise asukohta.

«Aga need kõik jäid välja. Juba ainuüksi hinna pärast,» sõnas Lukka ning nõustus väitega, et lõppvalikus tänavu väga säravaid ideid ei olnud. «Sellegipoolest oli täitsa toredaid ideid. Kui ettepaneku esitajad neid ise tutvustavad, saavad need palju rohkem elu sisse. Isegi mõnest kõnniteest võib täitsa huvitavalt rääkida.»

Lõppvaliku kriteeriumid olid Lukka sõnul samad, mis varemgi. Küll aga püüdis žürii jälgida konkreetsemalt seda, et väljapakutud idee saaks 75 000 euro eest kindlasti tehtud.

«Eksperdid võtsid seda tööd tõsiselt ja kaalusid väga, mis on teostatav ja mis mitte. Keegi ei taha ju poolikut lahendust,» lausus Lukka. Ta viitas Heino Elleri muusikakooli vabaõhulavaga saadud kogemusele: idee küll valiti võitjaks, kuid osutus hiljem palju kallimaks ning ootab siiani tegemist.

Järgmisena tegeletakse ideede täpsustamise ja sõnastamisega. Lõpphääletusele minevaid ettepanekuid hakatakse linlastele tutvustama augustis-septembris. Hääletusele minevate ideede täpsema sisuga saab tutvuda Tartu linna kodulehel. Ka tänavu soovib linn ellu viia kaks ideed.

Tänavusse kaasavasse eelarvesse esitati esialgu viiskümmend kuus ettepanekut.