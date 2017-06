Treener Anti Saarepuu rääkis end Suusaliidu ja Team Haanja lepingutüli kommenteerides sisse

Pärast seda võtsime uuesti ühendust EOK peasekretäri Siim Suklesega, kes kinnitas, et Laane räägib sulatõtt. «Team Haanja kõneisik tol koosolekul, Aivar Rehemaa ütles, et kui MKdel on kaasas keegi Team Haanja väline suusataja, siis tema suusad saavad hooldatud,» lausus Sukles.)

EOK peasekretär Siim Sukles ütles, et tema silmis pole mingit põhjust, miks suusatajad ei peaks lepingule praegusel kujul alla kirjutama.

Kas tema kirjutaks sellisele lepingule alla ja võtaks kohustuse palgata suusahooldus? Kas tema annaks olukorras, kus EOK toetuste maksmine on peatatud, enda reklaampinnast 40 protsenti alaliidule, kes ei toeta meid ühegi sendiga. Ma ei tea, kus on loogika. Kaks sponsorit hüppavad kohe alt, kui pinnad alaliidule antud. Mis me peame tegema?

Aga lepingu allkirjastamisel EOK raha ju taastuks.

Jah, aga alla kirjutades kaotame palju suurema summa. Nii lihtne see ongi.

Kui 3. augustil läheb hääletusel nii, et juhatus ei vahetu, siis on Team Haanja suusatajatel valida, kas kirjutada lepingule alla või jääda olümpiamängudelt kõrvale, sest keeruline on võistlustele peale saada.

Minuni pole selline info jõudnud. Aga kui see on nende otsus Eesti parimad murdmaasuusatajad olümpialt kõrvale jätta, siis see näitabki Eesti riigi suhtumist ja austust puhtasse ja ausasse sporti ning sportlastesse.

Kuidas Eesti riik sellega seotud on? Eesti Olümpiakomitee ega Eesti Suusaliit pole riiklikud institutsioonid?

EOK teeb ju ettekirjutusi. Miks ta teeb seda? Me oleme nõus iga kell alla kirjutama lepingule, kus ütleme, et valmistume olümpiaks, järgime puhta spordi reegleid ja anname rahakasutusest aru. Aga palusime välja võtta punktid, mis puudutavad kohustusi palgata ise hooldemeeskond (nagu eespool ilmnes, siis Saarepuu ei räägi siinkohal tõttu – toim) ja anda võistlusdressi logopind alaliidule.

Algul ajas ainult alaliit seda asja, aga miks nüüd olümpiakomitee kah sellist mängu mängib? Järelikult on see mingi kõrgem mäng, mida mina ei tea. Need inimesed ei mõtle spordile, vaid ajavad mingit muud asja taga. See on fakt. Vähegi selgelt mõtlev inimene saab aru, mis toimub.

