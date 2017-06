18 suusaklubi kangutavad president Andreas Laanet

Eesti Suusaliidu president Andreas Laane ja 2015. aasta juunis ametisse valitud juhatus seisavad 3. augustil silmitsi usaldushääletusega, mille tulemus otsustab, kelle juhtimisel ja mis kursil alaliit jätkab.

Nimelt laekus hiljuti suusaliitu 18 liikmesklubi kiri, kus nõuti erakorralise üldkogu kokkukutsumist. Et vastavalt põhikirjale on erakorralise üldkogu kvoodiks 10 protsendi liikmete soov ja suusaliidul on 71 liiget, koguneb 3. augustil üldkoosolek, kus teiste teemade kõrval päevakorras ka kaks kirjas nõutud punkti: 1) presidendi ja juhatuse tagasikutsumine, 2) uue presidendi ja juhatuse valimine.

President Laane sõnul on usaldushääletuse toimumise põhjused needsamad, mis alates praeguse juhatuse paikasaamisest ikka ja jälle kerkinud. «Murdmaasuusatamise tippspordi rahastamine on alaliidu fookuses, aga mitte nii suures fookuses kui varem. Kui enne oli raske hetk ja tuli valida, siis langes otsus alati ühes kindlas suunas. Praegu lähevad vahendid jaotamisele kõigi suusaliidu hallatavate spordialade ja noortespordi vahel.

Aga rõhutan: murdmaasuusatamisse läheb endiselt kõige rohkem raha. Probleemi allikas peitub faktis, et võrreldakse medalivõitudeaegseid tingimusi praegustega. Tippspordis käib rahastamine käsikäes eduga – mida rohkem võite, seda enam raha. Pärast 2010. aastat on Eesti murdmaasuusatamises olnud väga vähe edulugusid. Vastupidiselt nii mõnelegi teisele suusaspordialale,» räägib Laane.

Tõnis Sildaru: olen alaliiduga rahul

Suusaliidu 71 liikmest on umbes 40 klubid, mille fookuses on murdmaasuusatamine ehk idee poolest oleks murdmaaleeril võimalik alaliidus võim võtta, kui nad ühe mütsi alla koonduksid. Iseasi, kas selleks on soovi, sest kahe aasta eest valisid samad liikmed Laane ju presidendiks.

Ja kahevõistluse, suusahüpete, freestyle-suusatamise, lumelauasõidu ja mäesuusatamisega tegelevad klubid on Postimehe andmetel praeguse juhtkonnaga rahul. Näiteks Eesti parima talisportlase Kelly Sildaru treener Tõnis Sildaru ütles eile Postimehele: «Olen suusaliidu tööga rahul. Nad aitavad meid nõu ja jõuga võimaluste piires.»

Laane arvab, et väljaspool teatud murdmaaringkondi tal opositsiooni pole. «Suusaliidu hallatavate väiksemate alade poolt tunnetan rahulolu juhatuse tegevusega, sest on palju vaeva nähtud ja oleme leidnud eratoetajaid, et neid spordialasid veelgi arendada. Murdmaasuusatamises, nii kurb kui see ka pole, on suurem osa klubisid olnud ükskõiksed –oleks parem, kui klubid saadaksid selgelt sõnumi, kas kitsal ajal on olulisem panustada järelkasvu või väikese arvu sportlaste rahastamisse. Ja teatud seltskond on võtnud asja poliitilise mänguna ning suur osa juhatuse aurust läheb siseasjade klaarimiseks,» sõnab Laane ilmselge viitega veidi pärast suusaliidu võimuvahetust tekkinud eravõistkonnaga Team Haanja, mis koondab enamikku Eesti juhtivaid murdmaasuusatajaid.

Leping ikka tüliõunaks

Suusaliidu ja Team Haanja suhted on pärast hooaja 2016/2017 lõppu läinud üha enam sassi. Kui 31. mail toimunud pressiüritusel teatas eratiim, et eesootava hooaja eelarve on koos, siis eeldusel, et sinna on sisse arvestatud ka plaanide järgi EOKst laekuv Team Haanja liikmetest olümpiakandidaatide ettevalmistustoetus, jääb oluline osa eelarvest täitmata, sest teatud summasid pole sportlastele võimalik välja maksta.