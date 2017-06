Ühenduse puudumisel jääb kaks valikut Kanal 2 ja TV3 vaatamiseks

Maal elavatele inimestele, kes internetiühendusest ei hooli ja kelleni kaablid ei ulatu, tähendab telekanalite otsus seda, et enamikul sideteenuste osutajatel pole neile midagi pakkuda.

«Jah, STVGo! töötab üle Eesti ainult internetiühendusega,» märkis suuruselt kolmanda operaatori STV arendusjuht Vladislav Jarantsev.

Ka Eesti suurima operaatori Telia kodulehel seisab, et nemad pakuvad teleteenuseid vaid koos interneti alusühendusega või juba olemasoleva internetiühenduse korral. Mõni väiksem operaator ei tegutse maapiirkonnas üldse.

«Kahjuks ei paku AS Telset oma teenuseid maapiirkondades ja seal peab soovija liituma mingi teenuse pakkujaga, kes pakub teenuseid selles piirkonnas kaabli või õhu kaudu,» rääkis ettevõtte tegevdirektor Tiit Kivilaid. Telset teenindab umbes 9000 teleperekonda Eestis.

Kõigil neil, kes soovivad augustist alates endiselt ka Kanal 2 ja TV3 vaadata, tuleb liituda mõne sideteenusepakkujaga.

Kodulehekülgedel esitatud andmete põhjal on maaelanikul praegusel hetkel võimalik liituda vaid Starmani ja Viasatiga.

Seejuures kõige soodsam variant on Starmani üle õhu leviv ZuumTV S-pakett, mis maksab kuus 6,99 eurot ja hõlmab endas 18 telekanalit, kus lepingu alustustasud puuduvad. Kui sõlmida leping vähemalt aastaks, annab Starman tasuta rendiks kaasa ka vajaliku digiboksi.

Viasati soodsaim pakett Hõbe on võrreldes Starmaniga kokkuhoidlikule kliendile siiski kulukas, sest kuutasu on 9,99 eurot ja sellele lisandub ühekordne HD-digiboksi hind 89 eurot või liisingusse võttes lisakulu 2,99 eurot kuus.

Samas on selles paketis ka rohkem telekanaleid ehk 27 telekanalit. Soovi korral on nõudlikumal kliendil võimalus tellida ka Viasati pakett Teemant, mis maksab 29,99 eurot kuus ja mille valikus on 46 kanalit.

Internetiühendust omavad või soovivad kliendid ja kaabliühendusega varustatud linnaelanikud saavad valida juba palju rohkemate pakettide vahel.

Neile on kõige soodsam Telseti põhipakett, mille kuutasu on neli eurot ja milles sisaldub 21 telekanalit. Vähemalt aastase liitumise korral antakse kliendile kasutamiseks tasuta digiboks kaasa.

STV 50+ pakett maksab kaks eurot rohkem ehk kuutasuks tuleb kuus eurot, kuid selle võrra on telerivaatajal võimalik valida juba 58 kanali seast, aastase lepingu puhul lisandub ka tasuta digiboks.

Telia MINU.TV pakett maksab samuti kuus eurot ja näitab 27 telekanalit, kuid hinnale lisandub vajalike seadeldiste väljaost või rent. Ruuter maksab Telias 108 eurot ja digiboks 99 eurot, rendihind on vastavalt 2,99 eurot ja 1,99 eurot.

Nii Telset, Telia, STV kui ka Starman on avalikult öelnud, et juba olemasolevaid kliente ei mõjuta Kanal 2 ja TV3 lahkumine vabalevist kuidagi. Kõigil vabalevi klientidel tuleb aga varsti valida, millise teenusepakkuja kasuks otsustada.

Kuna suur pakettide valik võtab uuel kliendil silme eest kirjuks, paneb tehnilise järelevalve amet televaatajatele südamele, et sideteenusepakkujaga liitumisega ei kiirustataks, vaid tutvutaks põhjalikult eri operaatorite pakkumistega.

Heelia Sillamaa on Postimehe suvereporter.