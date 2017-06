Maasikad Itaalia moodi

Maasikad kaussi, sorts siirupit ja vahuveini sekka, ning ongi ekstra lihtne itaaliapärane maasikadessert valmis.

Säärast magustoitu õppis Itaalias palju ringi rännanud ja end sealse köögikunsti hingeeluga kurssi viinud hobikokk Anu Laan armastama Roomast 30 kilomeetri kaugusel Nemis. See on pisike linnake, kus peetakse üht saapamaa kuulsamat maasikafestivali.

Maasikapidu toimub tavaliselt juuni esimesel nädalavahetusel, kui maasikad on seal juba küpsed. Valminud on ka lopsakad metsmaasikad, mida leidub ümberkaudsetes metsades küllaga. Metsmaasikatest tehtud liköörid, koogid, tordid ja moosid on kohalikud delikatessid, millega hullutatakse nii kaugemalt tulnud turiste kui ka linnakära eest pakku sõitnud roomlasi. Imetabasel kombel leidub seal värskeid metsmaasikaid isegi talvel. Kuidas see võimalik on, seda saladust pole Anu suutnud veel kohalikelt välja meelitada, kuid selle, et vanillise keedukreemiga täidetud maasikakorvikesed tunduvad olevat linnakese kondiitrilettide suurimad lemmikud, on ta pealispindse vaatlusega välja raalinud küll.

Maasikad on liiga head, et nendega kooki küpsetada.

Tonn maasikaid linnarahvale

«Festivalipäev ise on aga tõeline maiasmoka unistus,» meenutab Anu oma elamust Nemis. Igal tänavanurgal mängis muusika, kogu linnake oli ehitud maasikatega, rõõmsameelsed prouad kandsid peas maasikakorve ja väikestel tüdrukutel olid peos maasikakobaratest kimbukesed. Varastel õhtutundidel hakkas teadjam rahvas kogunema linnaväljakule purskkaevu lähedale, kus kile all varjas end hiiglaslik klaasist kauss ja kuhu läbi rahvahulga murdis endale meetrihaaval teed suur furgoonauto tonni puhastatud maasikatega.

Publiku ergutuste saatel moodustati inimkett, mis ulatas autost käest kätte maasikakaste ja hiigelkauss täitus maasikatega. Marjakihtide vahele tõsteti suurtest plekk-kanistritest kulbiga siirupit ja linnapea pihustas rahva juubelduste saatel maasikatele esimese pudelitäie vahuveini. Sellele lisandus veel vähemalt paarkümmend pudelit ja lõpuks jagati tonn veidi «svipsis» maasikaid rahvale laiali, sentigi selle eest küsimata.

«Ja mitte nii, et igaühele paar marja, vaid ikka toekas, kuhjaga kausitäis,» kirjeldab ta. Ning kui kujutleda hiigelkausi asemele magustoidupokaal, pole vaja erilist meistrikätt, et maiust kodus järele teha. Vaid maitsemeele tundlikkus mängib kolme komponendi kokkupanekul tähtsat osa.

Enamasti valavad itaallased siirupiste maasikate hulka Proseccot, kuid tegelikult sobib marjadele suplus ükskõik millise muu käepärase vahuveiniga. Paljudele meeldib Itaalias maasikatega paari panna hoopis madalama alkoholisisaldusega rubiinpunast Brachetto dʼAcqui vahujooki. See marjase ja magusapoolse maitsega rubiinpunane vahuvein moodustab maasikatega mõnusa ja kerge desserdi – kihiseva veiniga võib üle kasta värskete maasikate anuma või pakkuda seda tervitusjoogiks, needsamad marjad suupisteks kõrval. Muide, seda vahuveini pruugitakse Itaalias ka suvekerge kastmena vanillijäätisele.

Kastmeks apelsinimahl või palsamiäädikas

Maitsekütt Anni Arro, kes aastate eest Iesis Itaalia kokkade käe all köögikoolitust sai, pani veel hiljemgi just Roomas ja Amalfi rannikul reisides tähele, et itaallased maasikate «ületöötlemisega» ei pinguta ja söövad neid tihti apelsinimahlaga: «Lihtsalt pigistavad apelsinimahla peale. Mõnikord lisavad ka suhkrut. Mulle see väga meeldib,» räägib Anni.