«Patriot» – melanhoolne spioonipõnevik folkmuusikaga

Kui nüüd päris aus olla, siis tegelikult on selle mehe nimi John Tavner ja ta «töötab» ühes Kesk-Ameerika tööstusettevõttes. Johni eesmärk on koos oma isa ja vennaga hoida Iraan tuumarelvastumast, ning selle nimel vahendeid ei valita.

Aga ärge sissejuhatusest heituge, sest tegu pole tüüpilise märuliga. Esiteks seepärast, et filmi õhustik on kurvameelne ja seda dikteerib peategelane, kes esitab kitarri saatel viisistatud ülestunnistusi oma igapäevatööst. Tulemus meenutab Bill Murrayd filmides «Tõlkes kaduma läinud» või «Mereelu Steve Zissou seltsis», aga on mõnevõrra vägivaldsem.

Teiseks satute «Patriotiga» spioonimaailma telgitagustesse ja seetõttu näete asju, mida glamuursetes Bondi-filmides ei näidata. Pole ju James Bond pidanud eales vaidlema parkimiskoha või konspiratiivkorteri möbleerimise teemal. Rääkimata tema isa murest oma võsukese tervise pärast. Aga just need väikesed argised probleemid koos pisukese sisemise traagikaga muudavadki sarja humoorikaks ja peategelase nii sümpaatseks, et hoiate talle pöialt ka siis, kui ta parasjagu Luxembourgi vanalinnas… oma spioonitegusid teeb.

Ahjaa, üks asi veel. Ajal, mil telekanalid näitavad kordussaadete kordusi ja lähim kino on ebamugavalt kaugel, tuleb see sari teie koju interneti kaudu ja Amazon Prime’i vahendusel. Tervelt kuu aega näidatakse teile suurepärast sisu tasuta ja seejärel kerkib hind pooleks aastaks 2,9 euroni, et siis jõuda 5,9 euroni kuu eest. Ja arvestades voogedastuse mugavust ja odavust ei saa ma ausalt öeldes aru, miks peaks keegi üldse veel televiisorit vaatama või autoriõigusi kuritarvitama. Täpselt sama moodi nagu Amazon, näitab sarju ja filme ka Netflix, ent kuutasu on 9,99 eurot.

Draamasari «Patriot»

IMDB hinnang: 8,2

Esimesel hooajal 10 osa

Subtiitrid ja heli inglise või saksa keeles

Osades: Michael Dorman, Kurtwood Smith ja Michael Chernus

«Patriot»/ Kuvaõtmmis

Mida veel voogedastusest vaadata?

Autosõu «The Grand Tour»

Amazon Prime näitab kõikide väikeste poiste ja lapsemeelsete meeste lemmiksarja «Top Gear» lähisugulast – samade saatejuhtide uut sõud «The Grand Tour». Sarja mastaapidest annab aimu fakt, et ainuüksi selle avastseeni filmimine läks maksma üle kolme miljoni euro. Uued osad peaksid ekraanile jõudma millalgi selle aasta jooksul. NB! Päris algupärase «Top Geari» hooaegu 13–22 näitab hoopis Netflix!

IMDB hinnang: 8,9

Esimesel hooajal 13 osa

Subtiitrid muuhulgas ka inglise või vene keeles

Saatejuhid: Jeremy Clarkson, Richard Hammond ja James May

Fantaasiarohke draamasari «Stranger Things»

Juba ammu välja tulnud Netflixi sari tundub esmapilgul nagu lastesaade, kuid muutub minutitega nii haaravaks, et korraga ainult kolme osa äravaatamisega suudavad piirduda vaid erakordselt tahtejõulised inimesed. Või need, kes peavad järgmisel hommikul vara ärkama ja annavad endale aru, et kell on juba kolm öösel. Sarja kõrvalmõjuna võid tunda mõningast kõhedust, kui pead keldrist õunamahlapurki tooma minema või hämaral suveööl üle õue kõndima… Põhjuse sarjast rääkimiseks annab aga asjaolu, et teine hooaeg jõuab ekraanile juba 31. oktoobril!

IMDB hinnang: 8,9

Esimesel hooajal kaheksa osa

Subtiitrid inglise ja vene keeles

Osades: Winona Ryder, David Harbour ja Finn Wolfhard

Narkodraama «Narcos»

Netflixi sari Pablo Escobari elust ja tegemistest viib teid aastasse 1989. Ameerika narkoentusiastide dollarid voolasid toona suurel kiirusel ja hulgakaupa Colombiasse ning klientide vajaduste rahuldamiseks olid metsad täis narkolaboreid. Mõistagi käis Escobari impeeriumi haldamise juurde eraarmee, mis õiendas pidevalt arveid võimudega ning seetõttu on verd ja plahvatusi sarjas omajagu. Põhjuse sarja mainida annab aga samuti narkobossist vändatud «El Chapo», mis kevadel ekraanile jõudis. Tõsi, vähemalt esialgu on selle sarja reiting IMDBs 8,0.

IMDB hinnang: 8,9

Kaks hooaega, mõlemas 10 osa

Subtiitrid inglise ja vene keeles

Osades: Pedro Pascal, Wagner Moura, Boyd Holbrook

«Grand Designs» – dokumentaalsari majaehitajatest

Erinevalt sisustusajakirjade lappamisest on tööriistadega ehitusplatsil lippavate inimeste vaatamine palju huvitavam kui voolava vee või lõkke jälgimine. Ja olgem ausad – Eestis ehitatud majadega võrreldes on Suurbritanniasse rajatud kodud (ja nende hinnad) justkui teisest universumist.

IMDB hinnang 8,6

Netflixis kaks hooaega

Heli ja subtiitrid inglise keeles

Saatejuht: Kevin McCloud