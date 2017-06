Telefon, mis muutis maailma

Mingil määral oli inimestel ettekujutus täiesti uuest telefonist siiski juba olemas. Kui Steve Jobs pool aastat varem San Franciscos Apple’i uut toodet nutitelefoni esitles, lõi see paljud tummaks.

Nutitelefone, millega sai lugeda ja saata e-kirju ning surfata internetis, oli olemas ka varem. Neid tootis nii Nokia kui ka Kanada telefonitootja Research in Motion, mis hiljem sai oma telefoni järgi nimeks BlackBerry. Vähemalt USAs ja Suurbritannias sai BlackBerryst nutitelefonide sünonüüm.

Paraku oli tegemist kallite klahvitelefonidega, mille sihtgrupp olid eelkõige tippettevõtete juhid ning kõrged valitsusametnikud. See, mida Steve Jobs näitas, oli aga midagi täiesti uut.

Sel telefonil oli vaid üks nupp, suurema osa telefoni esiküljest võttis enda alla puutetundlik ekraan, milles sai pilti pöörata. Mis aga kõige tähtsam, sihtgrupiks ei olnud enam suurettevõtete juhid, vaid tavalised inimesed.

iPhone muutis täielikult sedagi, kuidas ja milleks inimesed nutitelefonis kasutavad – telefonist sai sisuliselt väike arvuti ning kõnelemine ja sõnumite saatmine muutus vaid üheks funktsioonist paljudest.

Päev enne müüki tulekut, 28. juunil, lubas Apple’i asutaja ja juht Steve Jobs kõigile täiskohaga ning üle aasta töötanud osalise kohaga Apple’i töötajatele tasuta telefone. Paraku oli nõudlus «Jeesus-telefonide», nagu iPhone’i toona kutsuma hakati, nii suur, et omadele sai jagada alles juulis.

Hinnangute järgi müüdi esimesel nädalavahemikul 200 000 – 700 000 iPhone’i, mis oli toona kõige kiiremini müüv Apple’i toode.

Praeguseks on see rekord muidugi ammu löödud, aga tuleb ka arvestada, et esialgu müüdi iPhone’e ainult Ameerika Ühendriikides ning vaid mobiilioperaatori AT&T klientidele. Teised Ühendriikide mobiilioperaatorid eesotsas Verizoniga said neid USAs müüma hakata alles neli aastat hiljem.

Ka teised riigid pidid ootama. Euroopasse (esialgu ainult Suurbritanniasse, Saksamaale ja Prantsusmaale) saabus iPhone novembris, mujale Vanasse Maailma alles järgmisel suvel; Eestisse 2008. aasta 22. septembril.

Nutitelefonide populaarsust kinnitas ka seik, et lahtimuugitud telefonid ilmusid paljudele turgudele ammu enne, kui nad ametlikult müüki tulid. Eriti paistis sellega silma Venemaa.

Maailma suurimad mobiilitootjad eesotsas Nokiaga suhtusid uude tulijasse üleolekuga. 2008. aasta mais toimunud aktsionäride üldkoosolekul ütles Nokia toonane tegevjuht Olli-Pekka Kallasvuo, et Apple nende konkurent ei ole. Mõni aasta hiljem tunnistas aga Soome endine peaminister Alexander Stubb: «iPhone tappis Nokia ja iPad tappis Soome paberitööstuse.»

Tahvelarvuti iPadi suhtes Stubb muidugi liialdas, aga Nokia asjus pani ta täppi. Mobiiltelefonide turg hakkas pärast iPhone’ide turule tulekut kiiresti muutuma ja oli mõne aastaga pea peale pööratud. Kunagised turuliidrid Nokia ja Ericsson ja Motorola on praeguseks sellest sektorist kadunud, endisest nutitelefonikuningast BlackBerrist on saanud marginaalne tegija.

Apple on vähem kui kümne aastaga müünud üle 1,2 miljardi iPhone’i. Peale Apple’i domineerivad praegu nutitelefonide turul Samsung, LG, Huawei ja trobikond Hiina tootjaid.