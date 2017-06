Kommentaar: Superliiga, mis nii super enam polegi

Superliiga formaadi võistkondlikuks EMiks muutmise eesmärk oli saada rohkem maailmajao paremaid mitmevõistlejaid võistlusest osa võtma, kuid osalemisnimekirjas see paraku ei kajastu. Kuna Venemaa on endiselt võistluskeelu all, lisaks Eesti, Prantsusmaa, Ukraina, Suurbritannia, Poola, Šveitsi ja Valgevene kõrval lisab mõõduvõtule vürtsi Saksamaa (Euroopa edetabelis on hooaja edetabeli esikümnes kaks naist ja neli meest, Rico Freimuth püstitas tippmargi 8663 punkti), kuid nood otsustasid üsna selle sajandi alguses tiimivõistlusest loobuda ja keskenduvad tiitlivõistlustele.

Kuigi nüüd hakatakse võistkondlikku mõõduvõttu korraldama just EMi vaheaastatel ehk iga kahe aasta tagant, pole seegi praegu midagi muutnud.

Kui muidu võiks favoriidiks pidada Prantsusmaad ja Suurbritanniat, jäävad mõlema suurriigi tähed võistlustest eemale ning püünele saavad need, kes tavaliselt rahvusvahelistele tiitlivõistlustele isegi ei pääse. Prantsusmaa esinumber, olümpiahõbe Kevin Mayer (isiklik rekord 8834) eelistab võimeid näidata hoopis kodupublikule, kui võistleb Pariisi Teemantliiga etapil kolmevõistluses. 110 m tõkkejooksus, kaugushüppes ja odaviskes võistleb ka Suurbritannia esinumber Ashley Briant (8163 punkti), seega on mõlema koondise Superliiga esinumbrid 7900 punkti mehed.

Briti esitusele annab kõva pitseri Katharina Johnson-Thompsoni (6691) puudumine. Ta põhjendas oma mittevõistlemist BBC-le, öeldes, et peab tähtsamaks augustis kodukamaral peetavat MMi ja soovib selleks põhjalikult valmistuda. Samal põhjusel ei stardi Tallinnas kahekordne Euroopa meister, prantslanna Antoinette Nana Djimou (6576).

Nõnda võistleb Tallinnas vaid neli 8000 punkti piiri ületanud meest, kellest kaks on eestlased. Janek Õiglane (8037) ja hiljuti põlvevigastusega maadelnud Karl Robert Saluri (8108), kes mõlemad ihkavad näpistada ka MM-normi 8100 punkti. Võistluse nimekaim atleet on Ukraina grand old man Oleksi Kasjanov (8479), kes viimati ületas 8300 punkti piiri viis aastat tagasi.

Et seitsme- ja kümnevõistluse punktid loetakse kokku, on Eestil seda suurem võimalus kodupubliku ees esimesed kuldmedalid kindlustada. Kuigi Götzises Eesti rekordi 6280 punktini viinud Grit Šadeikole pakub seejuures konkurentsi Austrias temast 11 punkti rohkem teeninud šveitslanna Géraldine Ruckstuhl, on Šveitsi meeskond eeldatavalt Superliiga viimaste seas (parim isiklik rekord 7357 punkti). Jällegi Ukrainale peaks aga lisapunkte tooma imelaps Alina Šuhh (6106), kes püstitas talvel Tallinnas viievõistluse juunioride maailmarekordi.

*

2004. aastal tuli hulk laulupeolisi toona Superliigas võistelnud otsustava 1500 m jooksu eel Eesti koondisele kaasa elama, siinkirjutaja nende seas. Hiljem tunnistasid nii Indrek Turi, Kristjan Rahnu, Madis Kallas kui ka Päärn Brauer, et peo vaim kandus neilegi. Kui Eesti Saksamaa ees napilt võitis, lehvisid staadionil Eesti lipud ja spontaanselt alanud hümngi kõlas teisiti. Juhtub pühapäeval Kadrioru staadionil seis sama või isegi parem olema, miks ei võiks see korduda?