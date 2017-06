Dopinguküttide käes on 155 Venemaa jalgpalluri kahtlased dopinguproovid

Saksamaa telekanalile ARD antud intervjuus selgitas kanadalasest advokaat, et WADA käsutuses on 155 uriiniproovi, mis viitavad uurijate arvates katsele Venemaa jalgpallurite positiivseid proove peita. Tema sõnul ootavad proovid praegu veel kordusanalüüsi, kuid FIFA on nende olemasolust teadlik, vahendab Deutsche Welle.

«Meil on tekkinud kahtlus, et venelastel on olemas puhaste proovide varu, mida jalgpallurite puhul kasutatakse. Kaks võimalust: kas proovide korkidega manipuleeriti, et anumate sisu vahetada, või siis on sisu küll puutumata, kuid selles leidub keelatud aineid,» selgitas McLaren. Täpselt samasugust nippi ehk positiivsete proovide vahetamist puhaste vastu kasutasid venelasid 2014. aastal Sotši olümpiamängude ajal.

Vaid paar päeva tagasi väitis Briti ajaleht Mail on Sunday, et kõik 2014. aasta MMil Venemaa koondist esindanud 23 mängijat on uurimise all, kuna kahtlustatakse, et nad kasutasid dopingut. FIFA teatas seepeale, et uurib juba juhtumit. McLareni arvates on aga dopingutarvitamise kohta taas piisavalt tõendeid, et määrata ametisse eriuurija. Venemaa asepeaminister Vitali Mutko, kelle vastutusalasse kuulub spordivaldkond, lükkas väite tagasi.

Koondislase positiivne proov

ARDi kodulehele postitatud raportis väidetakse, et 155 proovist üks kuulub ühele praegusele Venemaa koondislasele. Väidetavalt tõestavad 2015. aastal Venemaa ametnike omavahelised kirjad, et nimetatud mängija andis keelatud ainet sisaldatud proovi (proov nr 3878295). Ühtlasi anti ametnikele korraldus nimetatud proov puhta vastu vahetada.

Tollal Venemaa kõrgliigas mänginud mees jäi vahele deksametasooni-nimelise stimulandiga. «Märkimisväärselt üle lubatud taseme,» kirjutab anonüümne autor 2015. aasta juunis peetud kirjavahetuses. Talle vastatakse kiirelt ja järgneb arutelu selle üle, kuidas leidu varjata, kusjuures korduvad sõnad nagu «soovitused», «võimalused» ja «karantiin».

ARDi kontserni kuuluv veebileht Sportschau kohtus loole kinnitust otsides Kiievis mehega, kes väitis, et doping on kogu aeg olnud osa Venemaa jalgpallist. Vladislav Vaštšuk mängis 2003. aastal Moskva Spartaki ridades, kui sama klubi mängija Jegor Titov andis pärast EM-valikmängu Walesiga bromantaani sisaldanud dopinguproovi. Titovile määrati võistluskeeld, kuid Venemaa koondis pääses karistuseta ja jõudis finaalturniirile, waleslased pidid aga protestidest hoolimata lõppvõistlust kõrvalt vaatama.

Puhas veri kosmonautide koolist

Vaštšuki sõnul testiti pärast Titovi vahelejäämist kõiki Spartaki mängijaid ja kõik proovid olid positiivsed. Ühtlasi meenutas ta, kuidas mängijatele jagati tablette, mida kõik võtsid. Pärast positiivseid proove kupatati mehed aga Venemaa kosmonautide treeningukeskusesse, kus nende veri keelatud ainetest puhastati.

Venemaa spordijuhtide jaoks on süüdistused esitatud väga ebasobival hetkel, sest praegu toimub riigis tuleval suvel peetava jalgpalli MMi peaproov ehk maailmajagude karikaturniir. ARD küsis dopinguloole kommentaari ka Saksamaa koondise peatreenerilt Joachim Löwilt, kes valmistub koos hoolealustega homme õhtul peetavaks poolfinaaliks.

«FIFA peab nimetama asju õigete nimedega. Kui mängijate isikud on selged, ei tohiks neid mingil juhul varjata,» leidis Löw. «Keegi ei saa praegu midagi tõestada, kuni meile pole näidatud fakte. Aga kui mõni jalgpallur on dopingut tarvitanud, tuleb nad koondisest kõrvaldada ja määrata neile võistluskeeld.»

Tuhatkond patuoinast

Eelmisel aastal avaldas McLaren WADA korraldusel kaks raportit, kus luges üles tõendid selle kohta, et Venemaa tippsportlased on osalenud laiaulatuslikus ja riigi toetatud dopinguprogrammis. Raportites süüdistati dopingu tarvitamises ligi tuhandet sportlast, kelle hulgas oli ka vähemalt 35 jalgpallurit. Mullu suvel Rios toimunud suveolümpiamängudelt jäid dopingusüü tõttu kõrvale Venemaa kergejõustikukoondislased, kelle keeld tiitlivõistlustel osaleda kestab siiani. Augustis Londonis toimuvaks MMiks on siiski võistlemisloa saanud tosin venelast, kes on suutnud dopinguküttidele seni oma puhtust tõestada.

«Kardan, et see kõik on vaid jäämäe tipp,» lausus McLaren 155 uurimise all oleva proovi kohta. «Aga tahaksime väga näha, mis veepiirist allapoole jääb.»