kultuuri lühid 29.06

Suri legendaarse karu looja

Eile, 27. juunil suri 91 aasta vanuselt maailmakuulsa ja armastatud raamatukaru Paddingtoni looja Michael Bond. Oma esimese Paddingtoni-raamatu kirjutas Bond 1958. aastal. Autor jätkas kirjutamist kuni kõrge eani, viimane lugu kuulsast sinise vihmamantli ja punase südvestriga karust Paddingtonist (kel ikka kaasas lahutamatu marmelaadipurk) ilmus 2014. aastal. Kokku on raamatuid üle veerandsaja, lisaks telesarjad ja filmid.

Karupoeg Paddington on üks briti lastekirjanduse tähtsaimaid tegelasi. Ta on miljonite laste lemmik ja Paddingtoni jaama ees seisab tema auks püstitatud skulptuur, kirjutatakse karuraamatuid eesti keeles välja andnud kirjastuse Pegasus kodulehel. Paddington ärkab igal hommikul parimate kavatsustega, sööb röstsaia marmelaadiga ja on algavaks päevaks igati valmis. Kuid ikka ja jälle juhtub tal oma igapäevaseid karutoimetusi tehes midagi ootamatut, midagi läheb vussi, mõnest asjast tõuseb pahandus ja mõnest ei saa üldse asja. Aga üks on kindel: nalja saab temaga alati.

Hiiu Folk viib külastajad hülgeid vaatama

Pärimusmuusikafestival Hiiu Folk ootab 20.–23. juulil muusikasõpru kogu perega nautima saare rahulikku atmosfääri ja head muusikat, samuti looduslähedust ja keskkonnasõbralikku korraldust. Läbi aastate on Hiiu Folgi kaubamärgiks olnud loodusretked saare kaunitesse paikadesse. Seekord matkatakse läbi mere Kaevatsi laiule, minnakse Kõpu poolsaarele tegema tutvust luuderohu elupaigaga ning sõidetakse paadiga Selgrahule vaatama, kas hülged on kodus. Kuna huvi retkede vastu on suur, tuleb end osavõtuks eelnevalt registreerida.

Hiiu Folk saab alguse 20. juulil Kärdlast, kust liigub traditsiooniliselt edasi Kassari kiigeplatsil asuvale pealavale ning seejärel üle saare, tutvustades Hiiumaa teisi piirkondi ja kirikuid. Üles astuvad parimad pärimusmuusikud Eestist ja mujalt, teiste seas Maarja Nuut, Lekarerätten (Rootsi), Melanhoolsed Meestelaulud, Estbel (Eesti/Belgia), Jaak Johanson ja Krista Citra Joonas, Untsakad, Väikeste Lõõtspillide Ühing, Torupilli Jussi duo ja Schönbergi kvartett, Kärt Tomingas ja Külli-Katri Esken, Redel Ruudus, Antsud, Kristi Mühling ja Anna Mišina (Eesti/Marimaa), Lovely Beats, Robirohi, Duo Malva & Priks, AR-GOD (Eesti/Udmurdi) jpt.

Suri filminäitleja Michael Nyqvist

Rootsi populaarseimate filminäitlejate hulka kuuluv Michael Nyqvist suri 56-aastasena, teatas teisipäeval uudisteagentuurile TT tema perekond. 2009. aastal ekraanidele tulnud «Lohetätoveeringuga tüdruk» ja selle järjed tõid sisse rohkem kui 215 miljonit USA dollarit. Nyqvist on mänginud ka mitmes Hollywoodi kassahitis, nagu näiteks «Mission: Impossible – Ghost Protocol» (2011), «John Wick» (2014) ja «Frank and Lola» (2016). Nyqvistist jäid maha naine Catharina ning lapsed Ellen ja Arthur.