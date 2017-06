Ratase-Toomi paktiga jääb peaministri ikka pantvangi

Näiliselt seetõttu, et tegelikult sõlmisid Ratas ja Toom alles üleeile hilisõhtul telefoni teel kokkuleppe, et katsutakse kuidagi ühiselt edasi minna. Täit kindlust ei saa olla, kuna Toomi selja taga seisab ligi sajaliikmeline juba valmis nimekiri ja valimisprogramm. «Jah, muidugi. Olen kindel, et saame Yanaga töötatud koos ühes erakonnas meie ühiseid eesmärke ellu viies,» vastas Ratas küsimusele, kas ta usaldab kokkulepet Toomiga.

Pressikonverentsile eelnenud üsna hilisel õhtutunnil jõudis üks Euroopa eesistumise esinägu, peaminister Ratas veel ka Tartumaa piirkonna koosolekule, kuna ka sealt kostis mässumeelsust ning mõned venemeelsemad kaalusid liitumist pigem Toomi juhitava nimekirjaga. Väidetavalt öelnud Ratas seal, et vähemusvalitsusega ta eesistumisele minna ei soovi ning kõigil tuleb praegu nagu üks mees kokku hoida, et võimupositsiooni enne valimisi riigis säilitada ja tugev reitingupopulaarsus maksimaalselt ära kasutada. Peale Tartumaa on vastuseisu kuuldavasti ka Sillamäel ja Narvas.

Kümmekond tundi pärast hommikust pressikonverentsi ehk eile hilisõhtul kutsus Ratas enese juurde teised võimuliidu parteide juhid Jevgeni Ossinovski (SDE) ja Helir-Valdor Seedri (IRL).

«Töine nõupidamine koalitsioonikaaslastega,» nimetas Ratas kohtumise põhjuse ja pakkus esmalt teemaks haldusreformi.

Õhtul kell 22 arutada haldusreformi? «Kindlasti on arutelu all ka kaks IRList lahkunud saadikut ja kuidas töö edasine korraldamine läheb,» vastas valitsusjuht.

Kui Yana Toom säras ja naljatles eilsel pressikonverentsil, siis riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed Oudekki Loone ja Olga Ivanova olid üsna hapult sõnaahtrad. Kui iseseisev ja pragmaatiline Toom on tõesti sõlminud kokkuleppe, et tema eraldi nimekirja enam edasi ei vea, siis ei saa kunagi teada, mida teevad edasi Loone ja Ivanova olukorras, kus koalitsioonihääled on riigikogus kahanenud senise 56 pealt 54-le.

Järjekordset nädalatepikkust meediatähelepanu jahtivast Keskerakonnast endast kostab, et tegelikult mingeid läbirääkimisi pidama ei hakata. Ratast nimetavad ka tema kõige tulisemad vaenlased kõige paremaks läbirääkijaks, kuid praegu ähvardavat lõhenemist ära hoides peab ta tulevikus tõenäoliselt alla neelama mitu mõru pilli.

Kui Ratas räägib, et nad leppisid üleeile öösel Toomiga kokku, siis milline sõnaõigus on viimast tulemist lootval Edgar Savisaarel? Kuidas teha nii, et oleksid «õed terved ja hundid söönud»?

Isegi kui Ratas Toomiga konkreetseid kokkuleppeid ei sõlminud ja siduvaid lubadusi ei andnud, tähendab see, et mingites olulistes küsimustes peab tsentristide juht hakkama järeleandmisi tegema. Keskerakonna vene pool soovib kindlasti oma positsiooni erakonnas parandada.

Isegi kui järgnevad meedialt peibutavad läbirääkimised-arutelud, jääb lõhe erakonnas alles. Selliseid n-ö väljapressimisläbirääkimisi on peetud ka mitme koalitsiooni lõpuagoonia ajal. On istutud laua taha ja esitatud tingimusi, mille teine pool on pika hambaga küll vastu võtnud, aga ikka on peagi lahku mindud, kuna usaldust ei ole.

Iga järgmine pinge võib teha osalistest igavesed läbirääkijad. Isegi kui Keskerakond peab kohalike valimisteni ühtsena vastu, on 2019. aasta riigikogu valimiste kontekstis lahkumine sisse kodeeritud. Kohalikel valimistel võib Keskerakond vene valijate hoidmise nimel ju maha pidada üsna küünilise etenduse, kuid riigikogu valimistel see enam ei aita.