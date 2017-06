Tänak ootab reedest vihma

«Kui aus olla, jahtisin võitu juba Argentinast saati,» vastas Tänak esimesele küsimusele, mis oli mõistagi seotud tema ja kaardilugeja Martin Järveoja triumfiga Sardiinias. «Hooaja algus oli meil veidi nii ja naa, Rootsis olime esikohale väga lähedal, aga Jari-Matti Latvala oli viimasel päeval liiga kiire, ja seejärel oli Mehhiko veidi keerulisem ralli. Aga pärast seda oli mul selge siht võit enne Poolat kätte saada, sest siin pannuks inimesed mulle suurema pinge peale. Nüüd on töö tehtud, surve leevendatud ja Poolasse kergem tulla.»

Mullu jäi Tänakul Poolas võit saamata õnnetu rehvipurunemise tõttu eelviimasel kiiruskatsel – temale rehve tarninud DMACKi firma toodangut lõhkus üks kivi erilise hoolega, samas kui Michelini mehed sõitsid keerulisest kohast mureta üle. Nõnda langes Tänak teiseks, rallivõidu võttis lõpuks Andreas Mikkelsen. Võidumõtted on Tänakul peas tänavugi («Ma ei näe põhjust, miks me ei peaks konkurentsis olema.») ja Toyota esisõitja, MM-sarjas kolmandat kohta hoidva Jari-Matti Latvala hinnangul on meie mees Poolas võidule suisa suursoosik.

Kas Tänakul õnnestub võita kaks rallit järjest, on aga kinni juba sajas pisidetailis – näiteks ennustatakse Põhja-Poola vihmast nädalavahetust, mis peaks neljandana startivat saarlast soosima. Samas märga ilma on lubanud juba teisipäevast ja eile õhtuks polnud sadanud veel piiskagi. «Praegu tundub, et vihmavõimalus püsib, ja see on meile hea. Kui sajab, on Sebastieni (Ogier, tiimikaaslane ja MM-sarja juht) seis suurepärane, aga ka meil kolmandana teel olla üpris soodne – ikka parem kui kuivas ilmas võidelda tagantpoolt (puhtal teel) startijatega,» spekuleerib Tänak.

Rohkem rallieelset juttu, kus MM-sarja tipud räägivad muu hulgas vihmast ja uute võimsamate autodega Poola ülikiiretel teedel sõitmisest, loe juba homsest Postimehest!