Laulupeo perenaine Heli Jürgenson – hanekeste toksijast peadirigendiks

- Teie pere oli minu teada päris suur.

Jah, meil on neljalapseline pere ning mõlemad mu vanavanemad on Aserist ja sealt ümbrusest pärit. Mu vanaisa saab paari aasta pärast sada, usun, et ta elab sinna välja. Viimased aastad on ta küll Tallinnas. Isa Arvo elab endiselt Aseris. Ema on kahjuks paar aastat surnud, aga mul on kaks õde, Eve ja Aive, ning vend Heiti. Nad on kõik minust nooremad. See, et olen olnud peres kõige vanem laps, on ilmselt ka mu iseloomu kasvatanud. Olen aidanud oma nooremaid õdesid-venda kasvatada.

- Milline oli pere suhe muusikaga?

Vanavanemad on olnud muusikaarmastajad, looduse poolt andekad. Nad pole seda eriala kunagi õppinud, aga on palju laulnud, nad on esinenud, olnud aktiivsed ühiskondlikus elus. Nad on hästi palju tööd teinud, maatööd au sees hoidnud. Minu vanaisa on suurepärane ehitaja ja asjade leiutaja. Sellist nuppu ja nutti, mis tal on! Hoolimata sellest, et ta kooliharidus jäi kolme klassi tasemele, on ta ise ehitanud maja ja masinad. Veevärgid ja küttesüsteemid on kõik ise välja mõelnud ja ehitanud. Kust see inimene on kõik selle õppinud? Tahaks loota, et needsamad geenid on kuidagi ka minusse jõudnud, et ma ei vannu niisama lihtsalt alla.

Esialgu pidin tulema klaverit õppima, aga mu käsi on hästi väike ja konkurents oli suur – nii maandusin koorijuhtimise klassi ukse taha.

- Õppisite Aseri muusikakoolis klaverit, aga millal Tallinnasse suurtesse koolidesse jõudsite?

Talllinna tulin 15-aastasena Otsa kooli 1984. aastal. Esialgu pidin tulema klaverit õppima, aga mu käsi on hästi väike ja konkurents oli suur – nii maandusin selle klassi ukse taha (intervjuu ajal istume Otsa kooli koorijuhtimise väikses klassitoas – A.A.). Olin kogu aeg kooris laulnud, aga ei teadnud, kuidas seda eriala õpitakse.

- Nii et koorijuht sai teist üsna juhuslikult?

Õpetajad olid mulle küll muusikakoolist kaasa kirjutanud, et võiksin õppida ka muusikateooriat või koorijuhtimist. Emale-isale öeldi, et tüdruk on andekas ja tuleb Tallinna muusikat õppima saata. Jumala abiga jõudsin kuidagi just siia ukse taha.

- Kas selles klassis oli juba siis, 33 aastat tagasi seinal Gustav Ernesaksa suur foto nagu praegu?

Jah, seesama oli ka siis. Ainult seinavärv on vahepeal muutunud.

- Muusikaõpingute puhul on väga oluline, kes on erialaõpetaja – kes oli teie dirigeerimisõpetaja?

Alustasin Ants Sootsiga, vahepeal oli õpetajaks Ebe Pille ja hiljem konservatooriumis jälle Ants Soots.

- Soots oli tollal ise noor dirigent ja õpetaja?

Ta oli hästi noor ja pealegi meesterahvas, mis oli minu jaoks algul võõras. Mul polnud õrna aimugi, et seda eriala õpitakse niimoodi puldi peal seistes kahe klaveri vahel ja seal siis dirigeeridki (ka see madal pult on seniajani sama, mis Jürgensoni õpingute ajal – A.A.). Olin ju sel ajal kohmetu puberteet. Olen koos oma erialaga kasvanud, muutunud selliseks, nagu nüüd olen.