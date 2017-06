USA pankade aktsionäre tabab rahasadu

USA rahandusministeerium ja Kongress on teinud ettepaneku stressiproovi tingimusi lõdvendada: näiteks vähendama pankade arvu, mis peavad katse läbi tegema, ning kahandama katsesagedust aastalt kahele.

«Arvan, et põhjus on poliitiline,» ütles ajalehele The New York Times Michigani ülikooli Rossi ärikooli finantsprofessor Nejt Seyun. «President Trump soovib Föderaalreservi mõju vähendada,» lisas ta.

LISALUGU Buffett juba teise hiidpanga suurim aktsionär Legendaarse investori Warren Buffetti juhitav investeerimisfirma Berkshire Hathaway on praegu USA suuruselt kolmanda panga Wells Fargo suurim aktsionär. Peagi saab tema firmast ilmselt ka suuruselt teise panga suurim osanik. Viimases stressiproovis nõustus Föderaalreserv USA suuruselt teise panga Bank of America taotlusega maksta dividendi 48 senti aktsia kohta, mis tähendab dividendi 60-protsendilist kasvu. Lisaks plaanib pank osta tagasi 12,9 miljardi dollari väärtuses aktsiaid. Eelmisel aastal ostis pank aktsiaid tagasi 7,7 miljardi dollari eest. Berkshire Hathaway ostis Bank of America eelisaktsiaid 2011. aastal, mil pangal oli investorite usalduse taastamiseks hädasti lisakapitali vaja. Viie miljardi dollari suurune tehing sisaldas 700 miljoni aktsia õiguse omandamist hinnaga 7,14 dollarit aktsialt, mis on märkimisväärselt madalam aktsia praegusest hinnast. Eelisaktsiate hind pole vahepeal langenud ega kerkinud. Kirjas Berkshire Hathaway aktsionäridele kirjutas Buffett, et on valmis vahetama eelisaktsiad lihtaktsiateks, kui Bank of America hakkab maksma dividendi 44 sent aktsia kohta, sest siis saab ettevõte omanikutulu üle 300 miljoni dollari, mille ta kogub praegu eelisaktsiatelt. Pärast aktsiavahetust kuuluks Berkshireʼile seitset protsenti Bank of America aktsiatest ja tõuseks panga suurimaks aktsionäriks. Praegu on ettevõtte suurim aktsionär 6,6-protsendilise osalusega varahaldusettevõte Vanguard Group, kirjutab The Wall Street Journal.

Artikli autoril on JPMorgan Chaseʼi, Wells Fargo ja Berkshire Hathaway aktsiaid.