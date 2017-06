Isa juurde igatsenud poiss kukkus neljandalt korruselt

«Mu elukaaslane seda ei näinud, aga ta kuulis mütsatust, kui Igor alla katusele kukkus,» rääkis Liiva tänava sotsiaalmaja elanik. Seda hoonet tunnevad pärnakad Liiva ühikana. Hoolimata sellest, et poiss kukkus nelja-viie meetri kõrguselt, vedas poisil majaelaniku jutu järgi, et ta pudenes alla alles väljaehitise katuse kohal. Muul juhul olnuks poisi õhulend mitme meetri võrra pikem.

Pere hingeeluga kursis naabri sõnutsi läks üheksa-aastane poiss endast välja, kui soovis minna tugeva kõhuvalu tõttu haiglasse viidud isa juurde, kuid uks oli lukus.

«Ta oli öelnud: «Tahan issit, tahan issit», aga kuna korteriuks oli lukus, läks aknast,» jutustas majaelanik.

Ta lisas, et kuigi kahetoalises korteris viibis peale poisi tema vanaema, ei märganud too, kui lapselaps aknast välja puges ja aknalaudu mööda turnima hakkas.

«Õnneks suuri vigastusi, nagu luumurrud või midagi sellist tal pole,» teadis majaelanik. Igor on nii hea tervise juures, et on jõudnud isale mitu korda helistada ja kurta, kui igav haiglas on ja kuidas ta koju igatseb.

Majaelanik märkis, et lapse tahtmine tol päeval isale järele minna teda imestama ei pane, sest Igor on isaga lähedane. «Ta ema läks ära ning ta kasvab isa ja vanaemaga,» rääkis naaber.

Politsei sai 23. juunil teate, et Pärnus Liiva tänaval kukkus üheksa-aastane poiss neljandalt korruselt korterelamu väljaehitise katusele. Kiirabi toimetas poisi haiglasse. Juhtunu suhtes on algatatud kriminaalmenetlus. «Poisi elu ohus ei ole ja praegu käsitleme juhtunut kui õnnetust. Täpsema info saab anda siis, kui menetlus lõpetatakse,» ütles Lääne prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak.

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete nõunik Gerli Kõiv lausus, et lastekaitsespetsialistid teavad sotsiaalmajas juhtunust. Küsimusele, kas niisuguste juhtumite vältimiseks on linnavalitsusel plaanis perega ühendust võtta, avalike suhete nõunik ei vastanud. «Kuna õnnetuse asjaolusid alles selgitatakse, ei saa seda praegu lähemalt kommenteerida,» ütles Kõiv.