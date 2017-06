Laulu- ja tantsupidu sulgeb kesklinna

Kesklinn on liiklusele suletud pühapäeva vahemikus 8–15. Liikluskorraldus on muudetud ka lauluväljaku ja Kalevi staadioni ümbruses (vaata kaarte). Liikumisele võib kuluda tavapärasest rohkem aega, sest peoalade ümbruses on kiirusepiirang 30 km/h.

Sel aastal on politsei väljas suuremate jõududega kui iial varem – rongkäiku turvab üle saja politseiniku. Lauluväljakul ja Kalevi staadionil on avatud politseipunktid, kuhu kogutakse kadunud asju. Avatud on ka Facebooki leht «Kaotatud ja leitud asjad /// Laulu- ja Tantsupidu 2017», kuhu saab postitada teateid kadunud asjadest.

Politsei varasema kogemuse järgi on kõige rohkem pöördumisi seotud kadunud lastega. Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit soovitab sellise murega pöörduda turvatöötaja, politseiniku või korraldusmeeskonna liikme poole. «Külastajatel soovitame lapsega kaasa panna kontaktnumber, kuhu eksinud lapse leidnud politseinik helistada saab,» lisas Saarniit.

Korraldajad soovitavad võimalusel peole tulla jala või jalgrattaga. Nii Kalevi staadioni kui ka lauluväljaku läheduses on avatud tasuta valvega jalgrattaparklad. Rulluisud ja rulad on nii Kalevi staadionil kui ka lauluväljakul keelatud.

Pühapäeval soovitatakse lauluväljakule siseneda Oru ja Lasnamäe väravate kaudu. Mere väravast siseneb rongkäik ja sealtkaudu liikumine on keerulisem.

Peole ei tohi kaasa võtta alkoholi. Samuti ei pääse väljakutele vihmavarjuga, sest need piiravad kaaspeoliste vaatevälja. Väljakutel on keelatud klaas-, plekk- või muud anumad, mis võivad purunemisel ohustada inimeste turvalisust. Vihmavarjud, lemmikloomad, narkootilised, pürotehnilised ja ohtlikud ained, külm- ja tulirelvad tuleb koju jätta.

Rongkäik algab pühapäeval kell 9.30. Kaasa elama minnes tasub arvestada, et peolistele tuleb jätta piisavalt ruumi. Pealtvaatajatele mõeldud ruum on kõnniteedel, rongkäik liigub sõiduteel. Maakondlikud kolonnid on järjestatud tähestikulises järjekorras alates Hiiumaast. Rongkäigu lõpetavad traditsiooniliselt Harjumaa ja Tallinn.

Pildistamine ja filmimine on lubatud, aga väljakute kohal kehtestatud lennukeelutsooni tõttu droone lennutada ei tohi.

Esmaabi osutavad lauluväljakul liikuvad meedikud. Üles seatakse esmaabipunktid ja välihaigla. Laulukaare all saab abivajadusest märku anda lauliku punase sisekaane üles tõstmisega.

Kõik tantsupeo etendused on välja müüdud. Lauluväljaku publikualale mahub korraga umbes 60 000 inimest. «Siiani ei ole ühelgi peol olnud probleemi inimeste ära mahtumisega,» ütles laulu- ja tantsupeo pressiesindaja Sten Weidebaum.

Tantsupeo etendused toimuvad täna kell 19 ning homme kell 13 ja 19 Kalevi staadionil. Laulupeo rongkäik alustab pühapäeva hommikul kesklinnast liikumist kell 9.30 ja kontsert algab kell 14 lauluväljakul.

Ele Loonde on Postimehe suvereporter