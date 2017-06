Filmiarvustus «Maja võidab alati»: nalja vähem kui rubla eest!

Tegelikult sobiks sel nädalal esilinastuv «Maja võidab alati» oma pretensioonituse tõttu just hilisõhtusesse vabaõhukinno, sest selle linateose puhul pole sugugi oluline kõikide süžeeliinide ja faabula areng ning tegelaskujude karakterite analüüs.

Kahtlemata on igale vaatajale filmi vaatamamineku oluliseks kriteeriumiks, millisesse žanrisse see kuulub. Seiklusfilm peaks pakkuma pingelisi seiklusi, triller puänteeritud lahendusega psühholoogilist põnevust, õudusfilm õõva ja komöödiafilm publikut naerma ajama. Just komöödiafilmina «Maja võidab alati» vaatajatele esitletaksegi, ja pressilinastusel oli väga lihtne kindlaks teha, kas see oma žanrimääratlust õigustab. Nimelt naeris filmi vaadates kümnest ajakirjanikust üks ehk teisisõnu kümme protsenti.

Režissöör Andrew Jay Coheni (tema on ka üks stsenaariumi autoritest) debüütteos jutustab täiesti tavalisest Ameerika kolmeliikmelisest perekonnast. Peretütar on jõudnud kolledžisse astumise ikka ning loomulikult soovivad isa (Will Ferrell) ja ema (Amy Poehler) oma võsukesele (Ryan Simpkins) parimat – see tähendab tasulist ja tasemel õppeasutust, mille õppemaks, loodavad nad, tasutakse väikelinna kassast. Paraku jääb stipendiumi eraldamine ära ning vanematel ja nende hasartmängusõltlasest naabril tekib geniaalne idee avada maja keldrikorrusel illegaalne kasiino. Kõik muidugi õilsa eesmärgi nimel teenida tütrele õpperaha, ning loomulikult kaasnevad selle teoga kõikvõimalikud sekeldused ja juhtumised.

Kõlab täiesti isuäratavalt. Ent paraku on film võetud üles absurdikomöödia kõige mõttetumas, sugugi mitte eksistentsiaalses, vaid totras võtmes. Nali, mida tegijad 40 miljoni dollari filmimisraha eest püüdlikult pakkuda püüavad, võiks olla midagi «Politseiakadeemia» kanti, aga praegusel juhul ei seisne see näitlejate ümberkehastumise oskuses, vaid viletsas mängitsemises, eri grimasside tegemises, tegelaskujude mitteeakohases käitumises, nõmedates olukordades, mida lahendatakse igasuguse asise ja psühholoogilise põhjenduseta, kukkumistes, avalikus kohas urineerimises, peeretamises, nilbete vägisõnade kasutamises, viimase kategooria õudusfilmide stiilis kehaoasade raiumises jne.

Kui nii võtta, siis tegelikult – vähenõudlik, aga üle 16-aastane vaataja saab võib-olla poolteist tundi südamest naerda küll. Just selle linateose kõrvale sobib popkorni haugata ja kesvamärjukest või midagi kangemat peale juua. Siis on kindlasti veel lõbusam ja kinopileti raha polegi nii suure kaarega maha visatud.

«Maja võidab alati» («The House»)

Režissöör Andrew Jay Cohen

Osades Will Ferrell, Amy Poehler, Jason Mantzoukas, Nick Kroll jt.

Pikkus 88 minutit.

Stuudio New Line Cinema (USA)