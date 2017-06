Rasmus Puur ja Edmar Tuul – kõrge lennuga sõbrad

Rasmus Puur (26). Üks laulupeo ideekavandi autoritest, peadirigendi assistent, noorte sümfooniaorkestri ja ühendkoori dirigent ning helilooja (ühendkooride esituses uudisteos «Meie» ja koondorkestri esituses uudisteos «Tärkamine»).

Noorele heliloojale Rasmus Puurile on laulupidu ühiskonna sammas ja asi iseeneses, väljaspool argipäevast tohuvabohu. «Laulupidu ei tööta enam protestielemendina millegi vastu, vaid on mingi asja poolt. Poolt olemine on aga alati keerulisem kui millegi vastu olemine. Kui pole konkreetset vaenlast, siis on fookust raske suunata. Sellepärast on laulupeo teema kujundamine väga oluline,» räägib ta.

Suursündmuse olemus

Laulupeo olemuse selgitamine on Puuri sõnul vajalik. «Laulupidu on väärtus, mida tuleb kogu aeg taastoota. Traditsiooni tuleb hoida värskena, et ei kaoks kontakt tänapäeva inimesega. See nõuab kannatlikku meelt ja järjepidevat tööd. Keeruline on hoida kedagi oma juurte juures ajal, mil juured ei ole niivõrd populaarsed ega rahvus niivõrd oluline,» lausub helilooja.

Laulupeo mõtestamisel otsib Puur vastuseid ajaloost. «Ajaloo tagasitoomine on oluline, et aru saada, mis on Eestis elavatele inimestele oluline: mida säilitada ja mida muuta, et tulevikuga hakkama saada. Kui erinevad ühiskonna pooled räägivad erinevat juttu, siis on hea teha samm tagasi, et endas selgusele jõuda.»

Vallad kokku, koorid lahku

«Praegusel ajal jääb lapsi vähemaks, sest valdade liitmisel kaob ka koolikoore. Muusikaõpetajatel on ülioluline roll laulupeo traditsiooni elushoidmisel. Koha suurus või lauljate valiku suurus ei mängi nii suurt rolli kui töö, mis nende inimestega ära tehakse. Küsimus on alati personaalselt õpetajas. Kellele on mingi lugu jõukohasem, kellele keerukam,» räägib Puur.

Eelproovid lisasid indu

Puuri kinnitusel võiks ta laulupeolugusid iga kell uuesti juhatada. «Kogu aeg on olnud huvitav, sest lauljad vahelduvad. See on nagu näitlejal, kes igal õhtul lavale läheb. Kui materjal on hoolikalt valitud ja läheb sulle korda, siis tüdimust ei teki,» ütleb ta.

Laulukooride üldine tase on Puuri hinnangul väga hea ja peole saamiseks kellelegi allahindlust ei tehtud. «Repertuaari raskused ületati sellega, et esitajatele meeldivad sisu ja helikeel. Suur saavutus on seegi, et kõik segakoorid pääsesid ilma latti langetamata peole.»

Lisaks kiidu- ja tänusõnadele on noored laulupeo korraldajad saanud tagasisidet seinast seina. «Pärast esimest eelproovi, mis oli mulle väga raske, leidsin endast Instagramis ilusa pildi kommentaariga «väga õudne mees». Enam hullemaks minna ei saanud, sealt edasi on läinud ainult ülesmäge,» naerab ta.

Kaks vägagi tuttavat lugu

Puuri sõnul on laulupeole heliteose loomine täiesti omaette žanr. «On palju piiranguid, mis looja tiibu kärbivad. Piirangud algavad sellest, kellega sa töötad. Kui rasket repertuaari suudetakse omandada kuni selleni, kui pikalt jõuavad muusikud järjest mängida. Neid piiranguid on eelkõige palju orkestrimuusikas.»

Dirigent vs. nutiseade