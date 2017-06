Noored rahvatantsijad: «Seltskond on põhiline!»

Aasta-aastalt on rahvatantsu populaarsus õpilaste seas tõusnud. Paide gümnaasiumis tegutseb üheksa rahvatantsurühma, viis koori ja kaks võimlemisrühma, mis kõik osalevad ka tantsu- ja laulupeol. Ühe kooli kohta on see suur arv. Lõppenud õppeaastal oli tung rahvatantsu trennidesse nii suur, et gümnaasiumiastmes korraldati konkurss ja tehti teinegi segarühm.

Kevadel, kui toimusid üldtantsupeo ülevaatused, hinnati Paide gümnaasiumi kõikide rühmade taset väga kõrgelt. Suuresti on eduloo taga juhendaja Malle Nööp, kes lisaks kooli kuue rahvatantsurühma treenimisele on ka kolme koori dirigent. Mõni aasta tagasi pälvis ta tubli töö eest Paide linna vapimärgi.

Eile alanud ja täna jätkuvad etendused Kalevi staadionil on pika proovideperioodi finaal. Ärge olge aplausiga kitsid!

Segarühma tantsijad Sander ja Andriana tantsu «Tulge tulda hoidemaie» proovis. See tants tuleb esitusele etenduse algusosas. / Erik Prozes

Kert ja Eliise puhkehetkel staadionimurul. / Erik Prozes

Andra ja Aleks-Marten on koos nii rahvatantsijatena kui ka vabal ajal. / Erik Prozes

Rahvarõivad võimla redelitel on etenduseks valmis. / Erik Prozes

Õhtul proovist Jakob Westholmi gümnaasiu­misse jõudnud noori ootab sööklas toekas kõhutäis. Toiduga ollakse rahul. Lihakastme kõrvale saab nii kartulit kui ka tatart, taime­toitlased võivad endale kokku panna lihavaba õhtusöögi. / Erik Prozes

Jalatsid jäävad võimla ukse taha. Kokku ööbib siin ligi 50 rahvatantsijat, nii võibki teha järelduse, et paljud pole veel kinost ööbimispaika jõudnud. / Erik Prozes

Melani, Stina-Eliza ja Annemai mängivad enne öörahu kaarte. / Erik Prozes

Kaisa nutitelefonis. Rahvatantsijad ei käigi ainult külakiigel sotsialiseerumas, vaid on samasugused noored nagu kõik teised. / Erik Prozes