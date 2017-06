Sõõrumaa turvafirma võtab valvama droonid

«Kui anname oma seadme kellegi pakiruumi, eeldab see teatud vastutuse üleandmist,» rääkis Liivrand. Selleks, et partnerite sõidukitega oleks kogu aeg väljas kümme drooni, peame neid paigaldama kaks korda rohkem.»

Olulisemad turvateenuse pakkujad peavad droonide kasutamist tõsiseks tulevikulahenduseks, kuid majandusliku mõttekuse väljaselgitamiseks tahavad selle põhjalikku katsetamist. «Lahendamist vajavaid probleeme on droonide kasutamisel päris mitu – näiteks peavad kasutatavad droonid olema ilmakindlad aasta ringi, drooni salvestatud pilt peab olema kvaliteetne, kuid tagama ka andmete kaitse,» avaldas Eesti Energia turvateenuse osakonna juhataja Tamo Vahemets. «Samas on ilmseid plusse, sest droonide reageerimisvõime on hea ja helikopterivaade ülevaatlikum.»

Tallinna Sadam uurib droonide kasutamisvõimalusi ja ootab selleks soovitusi Eesti julgeolekuasutustelt ja rahvusvahelistelt merendusorganisatsioonidelt. «Turvasüsteemi arendamisel oleme lähtunud selle katkematu toimimise vajadusest, mistõttu on sadama valve- ja läbipääsusüsteemid kõik IP-põhised ning nende juhtimine ja kasutamine ei sõltu asukohast,» ütles sadamaohutuse osakonna juhataja Siiri Lõhmus.

Lennuametist öeldi, et mehitamata õhusõidukite käitamise reeglid on kõigile ühesugused ja lennuohutuse tagamisel ei tehta vahet, kas lennutab era- või juriidiline isik.

Urmas Sõõrumaale kuuluv turvafirma USS Security Eesti suutis mullu kahjumit vähendada, kuid jäi endiselt ligi 120 000 euroga miinusesse. Aasta varem oli kahjum üle 165 000 euro.

USS Security Eesti AS keskmine töötajate arv oli 2016. aastal 976. Aasta lõpus töötas ettevõttes 1091 inimest. Turvakontserni kogukäive langes möödunud aastal paarisaja tuhande euro võrra ja jäi ligi 14,4 miljoni euro juurde. Väiksema käibe põhjustas mehitatud valveteenuse müügi langus. Seevastu turvaseadmete müügi ja paigalduse valdkond kasvas 42 protsenti 1,4 miljoni euroni.

Turvafirma juhatus kirjutab, et traditsiooniline turvameestega mehitatud valve on surve all. Ühelt poolt on selle taga üleüldine palgasurve, mis lööb tööjõumahukas sektoris ettevõtte jaoks üles palgakulu. Teisest küljest tahavad kliendid järjest enam tehnoloogiliste lahendustega kombineeritud valveteenuseid.