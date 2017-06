Hirmuäratav lust ja lillepidu Poolas

Uue põlvkonna WRC-autode kiiruserekord kuulub Ott Tänaku nimele, kes võitis Rootsi ralli üheksanda kiiruskatse keskmise kiirusega 137,8 kilomeetrit tunnis. Poola ralli on aga veelgi tempokam – enamgi kui kaua aega MM-sarjas seda krooni kandnud Soome mõõduvõtt. «Minu hinnangul on see palju kiirem ralli. Pidamine pole küll nõnda hea kui Soomes, aga siin saad alati põlde ja teeääri lõikamiseks ära kasutada, et kurve veel kiiremini võtta,» selgitab Lappi, kust vahe tema koduralliga sisse tuleb.

Et soomlasele on see alles kolmas võistlus WRC-autol, võivad teda need kiirused veel kohutada. Kogenumad sõitjad – ka need, kel on selja taga seni vaid seitse rallit – mõistavad aga juba uusi väljakutseid nautida.

Eestlastel näod naerul

«Väga lahe on. Shakedowni lõpus oli nägu naerul,» võttis Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja kokku eilehommikuse testikatse, kus teise koha saanud Eesti esiekipiaaž kaotas Thierry Neuville’ile 0,2 sekundiga. Keskmine kiirus oli neil lühikesel katsel 133,3 kilomeetrit tunnis, aga erinevalt Lappist Järveoja mingit hirmu ei tundud. «Mida suuremaks hoog läheb, seda kiiremini on võimalik selle autoga kurve läbida, sest aerodünaamika on lihtsalt nii hea. Katse lõpus on meil näod naerul. See on ju hea tunne, kui kurvid tulevad täpselt. Sellepärast me seda ala teeme, et mingil määral saada ka naudingut.»

Järveojaga sama meelt on ka kõik teised tipp-piloodid, kellega teema Poolas tõstatatud sai. «Kiirusevahe saab olema meeletu, aga ma ei usu, et auto kontrollimine keerulisemaks muutub. Masinatel on küljes rohkem aerodünaamikakomponente, mis tähendab kiiretes kurvides paremat pidamist,» nendib MM-arvestuses Tänaku ees teist kohta hoidev Thierry Neuville. «Jah, kui teelt välja sõita, siis toimub avarii väga suurel kiirusel, aga kuni sõitjad suudavad autot kontrolli all hoida, pole meil kuidagi keerulisem.»

Sarnaselt Lappiga alles teist rallit uut WRC-masinat taltsutava, ent suurte kogemustega Andreas Mikkelseni meelest on kiiremad autod sootuks paremad ja stabiilsemad kui nende eelkäijad. Mullu Poolas võidutsenud norralane võrdleb oma kahte tänavust võistlusmasinat (Citroën C3 WRC ja Škoda Fabia R5): «Mina eelistaks siin alati sõita pigem WRCga kui R5ga, sest rohkem survejõudu tähendab ka paremat pidamist. Neil kiirustel, kuigi need on palju suuremad, on tunne seega palju mugavam.»

Ogier ootab lustimist

«Ma ise sõitsin mullu ühe prototüübiga ja ma pean ütlema, et tunne oli imeline – masin teeb täpselt seda tööd, milleks ta on loodud,» selgitab uute autode võlusid M-Sporti tiimiboss Malcolm Wilson, kes traditsiooniliselt proovib iga oma uue ralliauto oma käega läbi. «Tunnistan ausalt, et ma veidi kõhklesin, kas meil ikka on vaja autosid veel kiiremaks ehitada, aga niipea kui sain rooli taha istuda ja ise tunnetada, kuidas tehnoloogia edasi areneb, kuidas autod suudavad kõigis oludes perfektselt reageerida, oli see lihtsalt puhas rõõm.»