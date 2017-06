Jeets loodab MM-ralli tempoga kohaneda

«Tekkinud on võimalus sellel suurel ja väärikal võistlusel osaleda ja arvestades seda, et oleme paar viimast aastat sõitnud R5-autodel ja käinud ka kaugetel-rasketel rallidel, oli õige hetk enda ja meeskonna proovilepanekuks,» võttis Jeets kokku eesseisva hooaja. Pärast Poolat starditakse veel kindlasti Soome ning praeguse plaani järgi ka Walesi MM-rallil.

Viimati nägi Jeetsi võistlusauto roolis mullu septembris Liepajas toimunud rallil. Enne Poola etappi sai rallimees teha ka lühikese testi, ent ta ei hakka salgama, et oskused on roostes. «See test aitas palju õiget tunnet tagasi saada, aga paus on olnud pikk.» Tegu oli sundkäiguga: eelarve lubab kaasa teha vaid mõned MM-etapid ning eestlastele enim sobivad võistlused on just kavas kalendri teises pooles. «Eks algul tuleb otsida seda õiget kiirust ja siis ikkagi kiiresti kohaneda,» nendib Jeets.

WRC2 arvestuses stardib Poolas 15 ekipaaži. Jeets jääb enda ja Siku plaane seades tagasihoidlikuks: «Eesmärk on endast aeglasematest meestest kiiremini sõita. Konkurente on palju, konkurents on tihe, kõik mehed on sel aastal juba palju sõitnud, osa neist on ka täiesti professionaalsed sõitjad, nii et vaatame. Peame proovima endale sobival kohal head tulemust teha.»