Enesepiitsutajate tähetund: kes lükkaks kuninga troonilt?

Kes? Suursoosikuid on endiselt üks: Chris Froome.

Kui keegi veel leiab, et viimasest viiest Tourist kolm võitnud 32-aastane britt ei kuulu Prantsusmaa velotuuri kõigi aegade parimate sekka, siis neljanda esikohaga kerkiks ta sinna päris kindlasti. Ettepoole jäävad praegu vaid neli meest: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ja Miguel Indurain, kes on võidutsenud viiel korral.

Viimastel aastatel on Touri kontrollinud Team Sky, lõhkudes osavalt vastaste rünnakud. Ent nii kaob ka põnevus – mullu edestas Froome teise koha saanud Romain Bardet’d lõpuks enam kui nelja minutiga. Korraldajad on sellest teadlikud ning tänavuse tuuri marsruut näib olevat üles ehitatud nii, et Sky ainuvalitsemist väärata.

Tõusud on lühemad ja järsemad, kaks mullusest märksa lühikest individuaalset temposõitu ei luba aga Froome’il edusekundeid koguda. Teisalt ei tähenda see sugugi, et tuur oleks senisest kergem – esimest korda pärast 1992. aastat ronitakse ühe tuuri käigus Prantsusmaa kõigi viie kõrgema mäeaheliku otsa. Mäefinišiga lõpeb vaid kolm etappi, kuid samas on Froome ka hea laskuja – üks trump nullitud, suudab britt tagataskust tõmmata teise.

Konkurentidele annab lootust asjaolu, et Froome pole tänavu veel kirja saanud ainsatki võitu. Kui senise kolme triumfi eel oli ta alati võitnud Dauphiné kriteeriumi, siis seekord pidi britt leppima neljanda kohaga. Võitis Astanas pedaaliv taanlane Jakob Fuglsang.

Üks peamisi rivaale on Froome’i endine meeskonnakaaslane Richie Porte. Mullu BMC ridadesse kolinud 32-aastane austraallane lõpetas Dauphinél Fuglsangi järel teisena ja on tänavu juba noppinud mitu esikohta. Tema Achielleuse kand on aga aastaid olnud sama – pika tuuri käigus lipsab sisse mõni tõeliselt halb päev, mis kustutab lootused üldvõidule.

Kindlasti peab Froome jälgima ka 27-aastast Nairo Quintanat, üht vähestest, kes suudab mägedes Froome’il eest sõita. Kolumbialane võitis 2014. aastal Giro d’Italia ja mulluse Vuelta ning tal on puudu vaid Touri esikoht. Kaks korda on Movistari mees lõpetanud Pariisis Froome’i järel teisena ehk motivatsioonist ei tohiks tal kindlasti puudust tulla. Samas on tal erinevalt põhikonkurentidest ainsana jalges maikuine Giro.

Kui Quintanast ei peaks üldvõidu jahtijat olema, saab Movistar alati toetuda 37-aastasele Alejandro Valverdele, kes lõpetas mulluse Touri kolmandana. Vanameistrite kategooriasse kipub juba kalduma ka Valverdest kolm aastat noorem kaasmaalane Alberto Contador, kes on karjääri jooksul võidutsenud kõigil kolmel suurtuuril vähemalt kaks korda. Samas tabas Trek-Segafredo tiimis sõitvat hispaanlast paar päeva tagasi ebameeldiv uudis: EPO tarvitamisega jäi vahele tema abimees Andre Cardoso.

Astana ja itaallased loodavad 26-aastasele Fabio Arule, kes võitis kaks aastat tagasi Vuelta. Ilmselt mängitakse Tourile ennekõike Aru peale ja Fuglsang peab täitma tema abimehe rolli, kuid asjaoludest sõltuvalt võivad rollid ka vahetuda. Prantslased on oma mehe võitu oodanud juba 31 aastat ehk alates Hinault’ esikohast 1985. aastal. Sedapuhku on suurimad lootused mullu teise koha saanud Bardet’l.