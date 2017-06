Ütle sõna sekka! Tartu järgmise nelja aasta kulutuste alused pannakse paika just nüüd

Suure osa investeeringutest plaanib linn teha omavahenditest, kuid võimaluse korral tahame kaasata ka välisvahendeid Euroopa Liidu tõukefondidest. Ka kavandame kõnealusel perioodil vähemalt kahe kooli – Raatuse ja Variku kooli – täielikku kordategemist koolivõrgu korrastamise riikliku meetme abil.

Lasteaedadesse investeerides on Tartu seni olnud euroliidu abiraha kaasamisel edukas. Meetmest «Linnapiirkondade jätkusuutlik areng» on rahastatud Kesklinna lastekeskuse ning Pepleri 1a uue lasteaia ehituse investeeringuid. Uute objektidena on Maarjamõisa ning Pääsupesa lasteaia rekonstrueerimine kavandatud osaliselt toetuse abil keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) heitmekaubanduse kauplemissüsteemi raames.

Laiemas plaanis kehtib endiselt eesmärk tagada lasteaia- või hoiukoht kõigile soovijatele.

Viimaste aastate suurima ehitusobjekti – Tartu idaringtee – viimased maksed linna eelarvest tehakse 2018. aastal, kui saab läbi projekti kolmas etapp. Tallinna-Tartu-Luhamaa ja Jõhvi-Tartu-Valga põhimaanteed ühendava idaringi projekt on ette võetud teatavasti neljas etapis: esiteks Võru tänava sõlm, teiseks Turu ja Lammi tänava vaheline lõik, kolmandaks Lammi tee ja Räpina maantee vaheline lõik ning viimaseks Räpina maantee ja Jõhvi-Tartu maantee vaheline lõik. On oluline tähele panna, et neljas etapp puudutab riigimaanteid, mistõttu sealseid töid ei rahastata Tartu linna eelarvest.

Vaadates teisi tähtsaid arendusi, väärib vaieldamatult esiletõstmist raudteejaama arendamine ja sellele ligipääsetavuse suurendamine. See töö on kavas teha meetme «Investeeringud raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidega» abiga.

Kergliiklusteedele on eelarvestrateegia perioodil kavandatud toetusraha ligi 2,6 miljonit eurot meetmest «Linnapiirkondade jätkusuutlik areng» ning omafinantseeringut ligi

500 000 eurot aastas. Kavandatakse ka rattarendisüsteemi arendamist, taaskasutuskeskuse rajamist ning mitmeid projekte tänavavalgustuses, näiteks tänavavalgustite väljavahetamist, minnes üle energiasäästlikele leedvalgustitele. Samuti on plaanis linnatranspordis kasutusele võtta mitu uut energiasäästlikku lahendust.

Muu hulgas näeme ette igal aastal vähemalt ühe mänguväljaku rajamise ning vaba aja veetmise võimaluste avardamise. Planeeritud on vahendid pikendamaks Marja tänavat üle Emajõe viiva kergliiklussillaga. Ka on kavas jätkata Emajõe kaldakindlustiste remonti.

Sotsiaalse kaitse ja tervishoiu valdkonnas on eelkõige kavas linna munitsipaalmajade korrastamine Kredexi abiraha toel, sotsiaalmaja rajamine, Nõlvaku 10 vaimse tervise hooldekeskuse rajamine, sihtasutuse Tartu Perekodu Käopesa rekonstrueerimine, Tammelinna-Veeriku sotsiaalkeskuse projekteerimine, laste turvakodu renoveerimine ning intellektipuudega ja kaasneva liikumispuudega isikute keskuse rajamine.

Kultuurivaldkonnas on muu hulgas kavas investeeringud järgmistesse objektidesse: Kuperjanovi 9 hoone rekonstrueerimine kasutamiseks seltsidele ning pensionäride ühendusele Kodukotus, linnamuuseumi peamaja remonditööd, mänguasjamuuseumi remonditööd, linnaraamatukogu ruumide remonditööd, I muusikakooli juurdeehitis, II muusikakooli sissesõidutee ja parkla katendi rekonstrueerimine, Anne noortekeskuse remondi- ja rekonstrueerimistööd, Tamme staadioni harjutusväljaku kunstmurukatte vahetus koos aluse korrastusega, olmehoone siseruumide remondi- ja viimistlustööd ning fassaadi soojustamine, Annemõisa kunstmuruväljakule PVC kattega kuppelhalli rajamine, A. Le Coqi spordihoone saali juurdeehitis.

Kindlasti jätkatakse kaasava eelarve kasutamist. Linn algatas kaasava eelarve esimese Eesti omavalitsusena 2014. aastal ning plaanib selleks eraldada igal aastal 150 000 eurot. Nii nagu seni, soovime ka tulevikus panustada demokraatlikku riigikorraldusse, mille üks alustala on tänapäeva arenenud ühiskondades just kohalikud omavalitsused. Mida rohkem saavad elanikud oma kodukoha heasse käekäiku vahetult sõna sekka öelda, seda tugevam on kodanikuühiskond.

Kokku on eelarvestrateegias investeeringuteks kavandatud keskmiselt üle 30 miljoni euro aastas. See moodustab ligi viiendiku kogukuludest, andes tunnistust arengusse panustamisest. Seejuures ei kaasne sellega finantsseisu halvenemine. Linna põhitegevuse tulem ehk regulaarsete kulude ja regulaarsete tulude vahe on üle kümne miljoni euro ning kasvab pidevalt. Võlakoormus püsib 50 protsendi lähistel põhitegevuse tulude mahust.

Praegu ettevalmistatav eelarvestrateegia põhineb senisel haldusterritoriaalsel korraldusel. Seni ei ole selles arvestatud võimalikku Tähtvere ja Luunja valla ühendamist Tartu linnaga. Küll aga on selge, et strateegiat hakatakse igal aastal vastavalt olude muutumisele üle vaatama ning seetõttu võivad liitumiste tulemusena dokumenti tulla märkimisväärsed muudatused.

3. juulist 31. augustini on igal tartlasel võimalik eelarvestrateegiaga tutvuda ning sellele muudatusettepanekuid esitada. Dokumendiga saab tutvuda linna veebilehel.

Eelarvestrateegia ei ole ainult keskpika perioodi finantsplaan, vaid see on otsene alus iga-aastasele eelarve koostamise tööle. Seega tasub oma ideed esitada juba praeguste arutelude ajal. See on taas üks hea võimalus aidata kaasa Tartu tuleviku paremaks muutmisele.