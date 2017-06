Välismaine maasikas on endiselt kodumaisest kaks korda odavam

Kui importmaasikaid saab juba kolme ja poole euroga, siis kodumaiste marjade nautimiseks tuleb välja käia vähemalt seitse eurot kilo eest.

Hernest ostes tuleb turul olla aga ettevaatlik. Lätist ja Eestist pärit herneid müüakse sama hinnaga ning võib tekkida olukord, kus kodumaiseid soovides võib kogemata lõunanaabrite kaunviljade otsa sattuda.

Selleks et herne hind langeks, on vaja sooja suveilma ja niiskust. Ent liiga kõrvetava päikese käes lähevad hernetaimed kollaseks ja nende viljakus väheneb.

Saak on väga kehv

Järve aiandi talunik Vahur Järv ütles, et tänavune saak on väga kehv, kuna ilmad on külmad. «Sel aastal ei kasva väljas midagi,» oli ta pettunud. Maasikad valmivad aeglaselt, mistõttu tuleb turul lisaks oma marjadele müüa ka Poola kaupa. Järve aiandi letil on saadaval nii kodu- kui ka välismaised marjad, sest ainult oma maasikatega õhtuni vastu ei peaks. «Meil on küll omal maasikaid, aga otsa said, homme tulevad jälle,» sõnas aiandi peremees.

Ilm on otsustav

FIEna tegutsev Salme Rander müüb oma lettidel maasikaid Vasula aiandist, kus on tehtud kaks korjet. Ta ütles, et kui senised ilmad jätkuvad, on pühapäevaks oodata hinnalangust. «Lubas ju, et reede, laupäev veel 25 kraadi, siis tuleb maasikaid ka nii et voh!» oli ta optimistlik.

Rander arvas aga Järvele vastupidi, et tänavu on hea maasika-aasta ja marjadest puudust ei tule.

Lisaks aedmaasikatele müüakse turul juba ka metsmaasikaid kilohinnaga 25 eurot.

Järve aiandi letis müüv Maarika Kivi ütles, et kui algab maasikahooaeg, on turul alati kiire ja palju sagimist. Järv lisas, et suvel käibki ta turul abis, et teenindus ja müük võimalikult ladus oleks.

Küsimusele, kas turuhoone sulgemine on ka konkurentsi mõjutanud, vastasid mõlemad eitavalt. Need, kes müüsid turuhoones, müüsid ka avaturul ja seetõttu pole turul müümine võistluseks muutunud.

Alanud kurgihooaeg on toonud lettidele mitut sorti värsket kurki ja ka soolakurki, viimast saab avaturult viieeurose kilohinnaga.

Selle aasta kapsast, naerist ja kaalikat müüakse juba kahe ja poole euroga. Seega kui peaks tekkima isu värske kartuli ja kapsahautise järele, tuleb seada sammud Tartu avaturule.

Tänavune Eestis kasvatatud kartul maksab kaks pool kuni kolm eurot kilo, hinna poolest ei jää neile alla ka Hispaaniast toodud mugulad. Värske sibula või tilli kimbukese saab 50 sendiga.