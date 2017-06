Ettevõtlikud tudengid tõid USAst võidu

Tartu ülikooli ideelabori juhi Maret Ahoneni sõnul tuli eestlaste võidutsemine talle üllatusena. «Ilmselt tõi edu see, et meie noorte ideed on olemuselt globaalsed ja puudutavad paljusid,» sõnas ta.

Esikoha pälvis Tartu ülikooli tudengite idufirma Cody, mis arendab programmeerimisõppe platvormi, et õpetada noortele koodikirjutamist võõrkeeleõppe programmide põhimõttel.

Cody sai auhinnaks 3000 dollarit (2637 eurot), mis peaks toetama idee edasiarendamist. Cody liige Kaspar Kuus kinnitas, et nende meeskond hakkab kindlasti oma mõtet ellu viima ning püüab välja töötada programmeerimisõppe mobiiliäpi.

Programmi tegevusega sisustatud kolme nädalat peab Kuus väärtuslikuks, sest lisaks äriidee arendamisele andis see talle uusi sõpru ja äriks vajalikke kontakte. «Oleme nüüd märksa enesekindlamad, kuna nägime kõvasti turu-uuringuga vaeva, et pakkuda inimestele täpselt seda, mis neil puudu on,» lisas ta.

Teisele kohale tulid samuti Tartu tudengid. 2000-dollarise (1758 eurot) auhinna pälvis Coulomb Sailing Group, kes arendab tehnoloogiat, mis tooks kosmosesatelliidid Maa peale senisest mitukümmend korda kiiremini ja lahendaks seeläbi kosmoseprügi probleemi.

Kolmanda koha sai Tallinna tehnikaülikooli meeskond Aude Opus, kes arendab taastuvenergia vesinikpatareidesse salvestamise tehnoloogiat.

Pärast kolmenädalast äriideede ning turundamisoskuste arendamist sai finaalvõistlusel otsustavaks see, kuidas meeskonnad esitlevad kolme minutiga oma äriideid ning vastavad USA ettevõtjatest koosneva žürii küsimustele.

Programmis osales kümme meeskonda. Lisaks eestlastele olid kohal ettevõtlikud noored Charlestoni kolledžist, Lõuna-Carolina militaarkolledžist ja Nebraska Wesleyani ülikoolist.