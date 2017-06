Laulupeole sõitev hiidtudeng viipab kätt ja pilgutab silmi

Tudeng ja ekraan liiguvad alusvankril, mis on osa kunagisest Nissan Patrolist, aga seda liigutab hoopiski elektrimootor, mida käitab generaator. See generaator annab toidet ka suurele ekraanile.

«Reede hommikuks peaksid valmis olema ekraani kandva raami toed. Peaks valmima täisfunktsionaalne liikuv karkass ja ka roolisüsteem,» ütles seda nn suurt silti vormiva Makerlabi eestvedajaid Uku Püttsepp.

Sellele järgneb pealisehitise ja seadmete monteerimine.

«Kontseptsioon on sõnastatud nii, et igavene noor tudeng noorte laulu- ja tantsupeol hoiab süles Tartu vaimu,» rääkis ta. «Süles on Tartu vaimu erinevad avaldused, need ei materialiseeru konkreetse objektina, need on inimesed, kes on Tartust.»

Püttsepp sai eile juba näidata ka rakiseid, millega rongkäigus osalejad kannavad kaasas nutitelefoni, millest pilt jõuab suurele ekraanile, aga ka veebiülekandesse.

Plaan näeb ette, et lauluväljakul jääb nukktudeng oma ekraaniga näitama juba tehtud pilte, aga ka pilte neid pilte vaatavatest peolistest.

Üks omaette vigur on seotud tudengit ja ekraani kandva riistapuu juhtimisega. Selleks on sõiduki etteotsa ehitatud puust kast, mille sees istub juht – liikuva aluse looja Karl Põder. Juht kastist sõidusuunas välja ei näe, sest tema ees on ekraan. Et sõidukit päris huupi ei juhitaks, on kaadervärgi etteotsa pandud kaamera, mille pilt jõuab juhi ette väiksele ekraanile.

Katrin Nigumann on kavandanud tudengikuju ja seda on valmistanud ka Kalver Sild. Püttsepp hoolitseb ekraanide eest, Heigo Irdt ja Gregor Randla tegelevad mehhatroonikaga, Kertu Toompea elektroonikaga.

Hiidtudengi juures sündivat veebiülekannet saab vaadata aadressil www.tartu.ee/tartuvaimlaulupeol. Teemaviide ehk hashtag on tartuvaimlaulupeol.