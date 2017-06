Kalju ründajad sattusid bürokraatia ohvriks

Liliu pole oma eelmiselt tööandjalt ikka mänguluba saanud, liigamängudes platsil käinud Carlose teele kerkisid takistused aga viimasel hetkel. Nimelt on brasiillane seni Kaljut esindanud FIFA väljastatud ajutise loa alusel, selgus aga, et UEFA egiidi all peetavates mängudes ehk eurosarjades see ei kehti.

Nagu selgitas Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht, on tegu üleminekute tarbeks loodud süsteemi kitsaskohaga. Varem Branitelji Mostaris mänginud Carlose puhul pidanuks Bosnia ja Hertsegoviina alaliit 14 päeva jooksul üleminekule kinnituse andma, kuid seda ei tehtud. Seetõttu rakendus automaatselt ajutine, aastane mänguluba, mis muutub täisloaks, kui eelmine klubi ei esita aasta jooksul takistuse tõestamiseks omapoolseid dokumente. Samas selgus nüüd, et pärast nimetatud 14-päevase tärmini lõppemist ei saanukski bosnialased süsteemi enam jaatavat vastust sisestada.

Kalju president Kuno Tehva näeb kõige taga siiski Mostari ja Bosnia alaliidu pahatahtlikkust. «Nii meie kui ka jalgpalliliit oleme Bosniasse kirjutanud-helistanud, aga klubist kedagi kätte ei saa. Absurd! Teame, et Carlosele pakuti sealt kolmeaastast lepingut, aga ta lükkas selle tagasi ja liitus meiega. Ju siis keegi klubis seepeale solvus,» pakkus Tehva.

Klubiga juba kevadel liituma pidanud Liliu mängimisele pani käe ette Malta klubi Gzira United, väites, et brasiillasel on nendega kehtiv leping. Igal juhul peaks Liliu olema alates 8. juunist vaba mees, kuid võta näpust – ka maltalased pole üleminekuluba kinnitanud ja nii peab temagi mänguvõimalust edasi ootama. «Liliu puhul on Malta alaliit meile küll vastanud, aga võtnud mitte just väga motiveeritud positsiooni,» sõnas Tehva. Uibolehe kinnitusel tegi EJL Malta alaliidule ümberregistreerimiseks taotluse, mis aga tagasi lükati – ilmselt Gzira nõudmisel. Kalju edastas seepeale FIFA-le vastulause, mida arutatakse 4. juulil.

FIFA ja UEFA on probleemist nii Tehva kui ka Uibolehe sõnul teadlikud ning püüavad sellele võimalikult kiiresti lahendust leida, et mängijad ei peaks kannatama. «Kõige hullem, kui oleksime mehi mängitanud ja siis oleks selgunud, et seda ei tohi teha,» leidis Tehva.