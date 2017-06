Lärmakas jõeäär heidab linnale halba varju

Võidu sillast allavoolu algab aga justkui teine maailm, kuhu ei taha jääda pikemalt peatuma. Küsimus pole promenaadi jätku kulunud välimuses, vaid selles, mis seal toimub.

Plasku ja Dorpati hotelli juures näeb pea iga päev jõe ääres pinkidel aega veetmas inimesi, kellele meeldib aeg-ajalt pudelit huultele tõsta. Pikemalt istuma jääv seltskond muutub sageli ka lärmakaks, kiputakse kaklema ja magama põõsaste all.

Politsei on kaevanud seal ka alaealiste kuritegevuse üle, nagu kinnitas kõrvalasuva Tasku ärikeskuse ja Dorpati hotelli omanik Neinar Seli.

Ikka ja jälle näeb selles kohas politseid, harvemini kiirabiautot ning aeg-ajalt ka päästjaid. Politseiautod sõidavad sageli läbi hotelli autoparkla või mööda kõnniteid kaldapromenaadile. Selleks ajaks peidavad napsitajad end põõsaste vahele ära ja kui politsei lahkub, pidu jätkub, rääkis Dorpati hotelli juhataja Pille Uiga. «Jõeäärse meluga on meil tõesti probleeme,» nentis ta.

Eelkõige pidas Uiga silmas seda, et hotelli külalised, kes elektroonilistes kanalites annavad valdavalt positiivset tagasisidet hotelli enda, hommikusöögi või asukoha kohta, tilgutavad kiituse meepotti tõrva suuresti just sellesama kaldapromenaadi pärast.

Selleks ajaks peidavad napsitajad end põõsaste vahele ära ja politsei lahkudes pidu jätkub.

Uiga hinnangul olukord paraneks, kui linn laseks endale kuuluva promenaadi korda teha. Ta on kuulnud, et sellised plaanid linnal ka on, ent millal see juhtub, on selgusetu.

«Meie välikohvik ootab samuti selle taga, et linn kalda korda teeks,» rääkis ta hotelli plaanidest.

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak märkis, et osakond on lasknud seal põõsaid kärpida, kuid ehitust tänavu siiski plaanis ei ole. Praegu käib hange, et leida Kaarsilla ja Võidu silla vahelisele vasakkaldale promenaadi ehitajat.

Lõuna prefektuuri piirkonnapolitseiniku Riho Korts-Linduse kinnitusel on politseil jõe mõlemal kaldal palju tegemist ja avaturu lähedast kallast eraldi välja tuua ei saa. Dorpati juures armastab ussi leotada ja õlut juua asotsiaalsem seltskond, vastaskaldal on jällegi sageli probleeme ülemeelikus tujus noortega. Võidu sillast ülesvoolu kohtab aga alatasa napsisõpradest romantikuid, kelle tegevus samuti möödujaid häirib.

Avaturu kaldale on politseid tänavu kutsutud seoses lärmamise ja tõuklemisega ning ühel korral ka seetõttu, et pruut ei lasknud meest tuppa ning too keeras end magama jõe äärde põõsa alla.