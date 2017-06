Rannu noored said suveks rularambi ja välitegevusala

Kuna Rannu pere- ja noortekeskuse noorsootöötaja ja välitegevusala ehitamise projekti eestvedaja Maret Kallejärv arvas, et üksnes rambist on vähe, lisandusid parki betoonist lauatenniselaud, purjelaevu meenutavad isemoodi istepingid ja suur kabelaud. Et kabelaua nupud kipuvad kiiresti ära kaduma, on nende asemel kivid, mille noored valgeks ja mustaks värvisid.

Rannu tüdrukud Anete Kudu ja Karmen Virkus on kasutanud juba kõiki võimalusi, mida uuel välialal pakkuda. Neiud rääkisid, et kui nad varem Rannu pargis aega ei veetnud, siis nüüd käivad pea iga päev.

Varem tõid inimesi parki kokku korv- ja võrkpalliväljakud. Peale lauatenniselaua ja rambi lisandumist on Kallejärve sõnul hakanud seal palju rohkem rahvast käima.

Kui ramp enne jaanipäeva valmis sai, olid poisid seal kohe ratastega peal. Lauatenniselaud on nädalavahetustel olnud samuti hõivatud. Kabelauda kasutavad aga kõik kohalikud elanikud, lastest pensionärideni.

Selle nädala keskel tulid Kallejärvele kohalikud noored appi, et üheskoos riisuda pargis lehti ja kaevata üles umbrohtu kasvanud võrkpalliplats, et väliala suvel korras oleks. Oodata tuleb veel muru kasvamist, et rambi ümbrus ei meenutaks mullahunnikut.

Pärast korrastustöid tuli kohalikele ruladega külla ekstreemsportlane Romario Siimer, et noori rulapisikuga nakatada ja sõitma õpetada. Samuti jagas ta näpunäiteid, mida rulasõidul silmas pidada.

Välitegevusala rajamine läks maksma veidi üle 11 000 euro, millest enamik tuli PRIAst, tuhande euroga toetas projekti vald.

Maret Kallejärv tundis heameelt, et väliala sai valmis just suveks. Et pargis ruumi on, mahub sinna välitegevust veelgi. «Unistus on see, et tulevikus veel midagi lisada. Praegu kogun mõtteid ja uurin noortelt, mis võiks seal veel olla,» lausus ta.