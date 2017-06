Hooldustöötajad saavad õppida Jõgeval

«Me oleme hooldustöötajaid koolitanud varemgi Tartust väljaspool, näiteks Võrus, Põlvas ja Viljandis,» ütles Uusma.

Ka Jõgeva haiglas pole see esimene tervishoiukõrgkooli kursus. Varem on Jõgeva haiglas antud kutseõpet õdedele. Sügisel algav hooldustöötajate kutseõpe vältab kaks aastat ning õppima saab asuda 18 inimest. Juhul kui huvilisi on rohkem, saab erandkorras vastu võtta ka 24 õppurit.

Hoolima peab targalt

Jõgeva haigla juht Peep Põdder sõnas, et paljud nende haigla hooldustöötajatest on ses ametis olnud juba pikka aega, kuid neil pole vastavat kutsetunnistust.

«Me arutasime oma haigla õendusjuhiga seda teemat ja meie töötajad olid kursusest väga huvitatud,» lisas Põdder.

«Me saame aru, et töö kõrvalt on hooldustöötajatel keeruline Tartus õppimas käia, seega lihtsam on meil saata õppejõud ja -vahendid Jõgevale,» märkis Tiina Uusma.

«Hoolima ja hooldama peab targalt ning seetõttu tulevad teoreetiline õpe, uued võtted ja tehnikad kasuks ka neile, kes juba aastaid ses ametis töötanud,» lisas ta.

Pooled kohad juba täis

Loomulikult ei ole hooldustöötajate kutseõpe mõeldud vaid Jõgeva haigla töötajatele ning kandideerida saavad kõik, kel keskharidus käes. Kuigi sellele õppekavale saab kandideerida veel järgmise nädala laupäevani, oli eilseks tulnud juba 11 sooviavaldust.

«Need avaldused laekusid meile veebis. Eks suur hulk avaldusi tuuakse ilmselt järgmisel nädalal paberil,» selgitas tervishoiukõrgkooli õppekorraldusosakonna juhataja Ele Hansen. Nimelt pole neil, kel keskkooli lõpust juba paarkümmend aastat möödas, võimalik avaldust elektrooniliselt esitada.

Hanseni hinnangul tulevad pooled õppurid sellele kursusele Jõgeva haigla töötajate seast ning pooled mujalt Jõgeva maakonnast.

Peep Põdder selgitas, et hooldustöötajaid läheb aja edenedes järjest rohkem tarvis. «On tõsisasi, et meie ühiskond vananeb. Ka meie haiglal oleks valmidust ja võimalust senist hooldusosakonda suurendada, kuid paraku seab sellele piirid eelarve,» viitas Põdder haigekassa raskustele.