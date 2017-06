Eesti tahab tõusulainet tabada

«Kõik on harjunud Euroopas ikka paleedes käima ja see kontrast selle kohaga on ilmselt paljudele suhteliselt suur,» ütles riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori asetäitja Piret Lilleväli.

Valik oli taotluslik ja sellest loodetakse edu. Välimuselt rustikaalsesse Kultuurikatlasse on 220 päevaga paigaldatud kilomeeter kaableid ja 41 siseantenni. Kõik selleks, et võrkudes saaks ühel ajal olla vähemalt 1500 kasutajat.

Lilleväli loodab, et kõik nelja aasta peale kuluvad ligi 75 miljonit eurot on muu hulgas majanduslik investeering Eesti tulevikku. Kui lõunanaabrid tegid pärast oma eesistumisi uuringu, tuli ilmsiks, et juba eesistumise ajal mitte ainult ei jõutud nulli, vaid sissetulekud ületasid kulusid kahekordselt.

1 küsimus

Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise saab lugeda õnnestunuks, kui…

Andrus Ansip, Euroopa Komisjoni asepresident

Ootan konkreetseid asju. Varem pole juhtunud, et riigipead, valitsusjuhid tulevad kokku, et arutada digiteemadel. Seda võimalust, et oleme eesistujana valinud digitaalteema olulisimaks, ei tohi tühja lasta. Seetõttu ootan valitsusjuhtide tuge, et kaotada põhjendamatud geoblokeeringud. Tihti ei aktsepteerita ühe või teise Euroopa Liidu riigi krediitkaarti või jääb asi oskuste taha. See on diskrimineerimine, kui mingi riigi kodaniku kaarti ei saa kasutada. Kui Eesti saaks geoblokeeringu kaotamisega hakkama, siis on eesistumine kindlasti edukas olnud.

Väljavõte eilsest debatist president Kersti Kaljulaidiga

Marko Mihkelson, riigikogu väliskomisjoni esimees

Eesistumise edukuse mõõdupuu on see, kui palju jõuame poole aasta jooksul kogu Euroopas digiteemat edendada ning reaalsete algatuste ja eelnõude näol ära teha. E-riik ja sellega seonduv on Eesti jaoks kõige olulisem kaubamärk. Sellepärast on üks tippsündmustest septembri lõpus toimuv mitteametlik kohtumine Tallinnas, kus Euroopa liidrid arutavad Eesti ettepanekul digiteemat. Küsimus on selles, kas jõuame poole aastaga praktiliste lahendusteni ja algatusteni.