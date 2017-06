Kalju sai mõru võidu, Levadia sattus üliraskesse seisu

«Võit on alati hea, aga poleks pidanud lubama neil skoori teha. Meil on sel hooajal palju sellist ebaõnne, et vastased saavad korra löögile ja löövadki kohe ära,» nentis Kalju poolkaitsja Karl Mööl pärast lõpuvilet.

«Ei vaidle vastu!» sõnas ka Kalju peatreener Sergei Frantsev ajakirjanike küsimuse peale, kas edasipääs tulnuks juba Tallinnas ära otsustada. Denis Tjapkin viis Kalju kiiresti juhtima, kuid seejärel muututi passiivseks ja kohe teise poolaja alguses oli Vitali Teleš Patrik Johannesseni madala löögi vastu võimetu.

Mängu saatuse otsustas teisel poolajal Artjom Dmitrijevi nimeline minut. Esmalt libastus poolkaitsja oma poolel palli kontrollides kaks korda järjest, lubades Hannes Agnarssonil täiesti segamatult Telešiga silmitsi pääseda. Nooruke ründaja ehmus süllekukkunud võimalusest aga vist ka ise ning veeretas palli väravast mitu meetrit mööda. Ning kohe nõelas Kalju, kui Tarmo Neemelo võitles paremal äärel palli endale, Igor Subbotin tsenderdas ja karistusalasse jooksnud Dmitrijev suunas palli peaga ilusti tagumise posti kõrvale.

Kammitsaist vabanenud Kaljul tekkis kohe veel mitu head šanssi eduseisu kasvatamiseks ning kogu edasine mäng käiski külaliste värava all. Kolmandat väravat Kaljul aga lüüa ei õnnestunud ja nii minnakse korduskohtumisele vastu minimaalses eduseisus. Tänu võõrsil löödud väravale piisaks Torshavnile kodus ka 1:0 võidust.

«Oli tähtis, et meil oleks kodus millegi nimel mängida, sest siis oleks mäng lahtine. See lootus meil säilis,» lausus vastaste juhendaja Jakup A Borg. «Kalju on jätkuvalt soosik, aga nägime, et meil tekib võimalusi. Nad valdasid küll palju palli ja olid ohtlikud nii nurgalöökide kui ka karistuslöökide puhul, aga neil ei tekkinud kuigi palju võimalusi.»

Frantsev ei plaani kordusmänguks erilisi muudatusi. «Esiteks tuleb kindlasti ära lüüa need võimalused, mida tekitame. Aga edasipääsu ei otsusta niivõrd taktika, pigem mängijate võime endast väljakul sada protsenti anda,» nentis ta.

Kurvemalt läks Levadial, kes kaotas Pärnus peetud avamängus iirlaste Cork Cityle 0:2. Võtmemomendiks osutus 42. minut, kui Levadia keskkaitsja Luc Landry Tabi Manga sai teise kollase kaardi ja pidi väljakult lahkuma. Samast olukorrast teenitud karistuslöögist avas Garry Buckley skoori ja kohtumise lõpus kasvatas Steven Beattie külaliste eduseisu.

Euroopa liiga

Esimese eelringi avamängud

FC Levadia – Cork City 0:2

Väravad: 43. Buckley, 82. Beattie

Eemaldamine: 42. Manga

Nõmme Kalju – B36 2:1

Väravad: 13. Tjapkin, 79. Dmitrijev – 49. Johannesen