Tuuleparkide arendajad tahavad riigilt valurahaks miljardit

Kaitseministeerium on viimaste aastate jooksul Ida-Virumaal kriipsu peale tõmmanud kümmekonna tuulikupargi projektile. Põhjus lihtne: liiga kõrged tuulikud segavad Kellavere õhuseireradari tööd, mis avastab Venemaa lennukeid. Veelgi enam häirivad tuulikud aga raadioluuresüsteeme, mille asukohad on salajased.

Teemaga kõige tihedamalt tegelenud kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna nõunik Mati Kuppar ütles, et seetõttu ei saa enam Ida-Virusse suuri tuuleparke ehitada. Samale järeldusele on jõudmas mullu suvel kaitseministeeriumi juurde loodud ametnike töörühm.

Tuuleettevõtjad on selle jutu peale hämmingus. Mõnigi neist on saanud varem kaitseministeeriumilt tingimusteta kooskõlastuse tuulikute püstitamiseks ja vald on andnud ehitusloa. Arendajad ütlevad, et riik andnud neile selge signaali ja neil on tekkinud õigustatud ootus, et nad saavad Ida-Virumaale investeerida ja tuuleäri ajada.

«Riik on käitunud täiesti sõnamurdlikult,» leidis Andres Sõnajalg, kelle tuulefirmadel on Ida-Virumaal suured plaanid. Seetõttu esitas tuuleparkide arendajaid ühendav tuuletehnoloogia liit eesotsas Sõnajalaga valitsusele küsimuse: kas on veel võimalik mingi kompromiss või võtabki riik vastu strateegilise otsuse, et Ida-Virumaale rohkem tuulikuid ei tule?

Kui peale jääb viimane variant, tahavad arendajad riigilt 1,2 miljardit eurot hüvitist. Summa sisse on arvestatud juba tehtud investeeringud, nagu liitumispunktide ehitamine, maa ost, tööjõukulu, juba ehitatu, aga ka saamata jäänud äritulu.

Mitu arendust ripakil

Arendajate nõuded ei tule õhust. Näiteks vennad Sõnajalad ehitavad Aidu külas Ida-Virumaal Eesti suurimat 30 tuulikuga maismaaparki. Kuigi nad said kõik load ja alustasid ehitamist juba enam kui poolteist aastat tagasi, pani kohus nüüd ehituse seisma. Nimelt avastas kaitseministeerium sel kevadel, et Sõnajalad ehitavad tuulikute alla kuni 15-meetrised killustikupadjad, mistõttu kerkivad tuulikud lubatust kõrgemaks.

Andres Sõnajala sõnul on täiesti absurdne, et riik sekkub alles nüüd, kui Aidu ehitus käib juba ammu täie hooga. Ta põhjendab, et kaitseministeerium ei seadnud omal ajal tuulikute kõrgusele mingeid piiranguid. Seetõttu projekteerisid nad tuulikutele kaks meetrit pikemad labad ja ehitasid tehiskünkad.

Sõnajalg leiab, et projektimuudatusel pole kaitseradari töövõimele mingisugust mõju. Seda kinnitab tema sõnul välismaise ekspertühingu Qinetiq värske uuring. «Oleme Aidu alla pannud 165 miljonit eurot ega kavatse mingil juhul loobuda,» ütles ta. Aidu projekti üle vaieldakse praegu kohtus.

Kaitseministeerium on pidurit tõmmanud ka näiteks Sõnajalgade Mustanina küla 85 tuulikuga pargile, mille maksumus ulatuks 500 miljoni euroni. Tõsi, seal pole veel ehituseni jõutud, kuigi load on juba käes.

Probleeme on teistelgi. Adepte OÜ on aastaid planeerinud Toila valda 28 tuulikuga Päite-Vaivina parki. Ettevõte sai 2016. aastal kaitseministeeriumilt kooskõlastuse, mis paar kuud hiljem siiski tagasi võeti. Põhjuseks toodi tuulepargi mõju raadioluureseadmetele.

Ettevõtte juht Raigo Sõlg polnud enda sõnul raadioluurest varem midagi kuulnud. Täpsemaid selgitusi nad aga ei saanud, kuna luure on salajane asi. Sõlg ütles end olevat veendunud, et ministeerium poeb liiga tihti riigisaladuse ettekäände taha ega põhjenda otsuseid piisavalt.