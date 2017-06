Suur veganite ostukorvi võrdlus: valik laieneb

Nii Selveri, Prisma kui ka Maxima esindajad kinnitasid, et poes täieneb veganitoodete valik pidevalt.

«See teema on just viimasel ajal rohkem massidesse läinud ja meie oleme oma sortimenti just viimase aasta jooksul tublisti laiendanud,» ütles Prisma peremarketi kategooriajuht Kaimo Niitaru.

Veganlus ehk täistaimetoitlus on eluviis, mille järgijad välistavad loomse toidu. Praegu võib juba peaaegu kõigist suurematest poodidest leida üsna pika nimekirja spetsiaalselt veganitele mõeldud tooteid, alustades sojapiimast, lõpetades taimsete viineritega.

«Võib öelda, et veganid on täiesti eraldiseisev kasvav kliendisegment, mistõttu on oluline nende jaoks sobilikud tooted teha nähtavamaks ja kättesaadavamaks,» rääkis Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Kaimo Niitaru sõnul on veganid usinad poele tagasisidet andma ja poed püüavad seda arvesse võtta. «Näiteks arvasime sortimendist välja ühe veganijäätise. Saime selle kohta väga palju kirju toote fännidelt, nii et pidime jäätise müügile tagasi võtma,» rääkis ta.

Veganitoidu müük kasvab mühinal. Niitaru andmetel on Prisma veganitoodete müük aastaga kasvanud keskmiselt 64 protsenti, aga hummust müüakse praegu koguni kolm korda rohkem kui aasta eest.

Ka Coopis on veganitoodete müük täiesti selgelt kasvanud, kuid kommunikatsioonijuht Martin Miido ei soovinud täpsustada, kui palju just.

Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik ütles, et Selveri veganitoodete valik oleneb kauplusest ja piirkonnast. Seal, kus kliendid on suuremat valikut nõudnud, on sortimenti laiendatud.

Maxima e-poodi on poodnike sõnul koondatud kõige populaarsemad tooted. Taimetoidu-, vegani- ja tervisetoodete valik on märksa suurem pärispoes.

Meie leidsime poodide veganitoodete hindu võrreldes kõige rohkem soodsa hinnaga tooteid Maximast.