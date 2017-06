Sakslased kiitsid geiabielud ilma Merkelita heaks

«Minu jaoks on abielu põhiseaduse järgi mehe ja naise vahel. Sel põhjusel ei hääletanud ma ka seaduseelnõu poolt,» ütles Merkel hääletuse järel reporteritele. «Viimaste aastate jooksul oleme samasooliste paaride diskrimineerimist samm sammu haaval vähendanud,» kinnitas ta.

Merkeli sõnul andis ta 2013. aastal samasooliste paaride lapsendamisküsimuses ebarahuldava vastuse ja jõudis vahepealse aja jooksul küsimuse peale väga palju mõelda. «Jõudsin veendumusele, et samasoolistel paaridel peaks olema adopteerimisvõimalus,» sõnas ta.

Eilsele hääletusele eelnes parlamendis umbes poole tunni pikkune, kuid intensiivne debatt, mille käigus sõnas sotsiaaldemokraadist (SPD) saadik Johannes Kahrs, et Merkel loopis selle teema puhul endale kaikaid kodaraisse.

«See oli teie Schwabowski-hetk. Austatud proua Merkel, palju tänu mitte millegi eest,» lisas avalikult homoseksuaalne Kahrs. Günter Schwabowski oli Ida-Saksa tippametnik, kes andis 1989. aastal pressikonverentsil kogemata teada Berliini müüri avamisest.

Rohelised ja SPD olid juba pikalt üritanud geiabielu parlamendis läbi suruda, kuid seni edutult. Rohelised pöördusid ka kohtu poole, et see nõuaks hääletuse korraldamist, kuid möödunud nädalal lükkas riigi kõrgem kohus avalduse tagasi.

Ajalooline võimalus saabus nädala algul, kui Merkel oli esinemas naisteajakirja korraldatud üritusel kantsleri ametiruumidest kiviviske kaugusel asuvas Gorki teatris. Publiku hulgas viibinud noor mees tahtis teada, millal ta oma meespartneriga abielluda saab. Merkel rabas kuulajaid ootamatu vastusega: ta loodab, et arutelu nihkub parlamendis nüüd suunas, kus valik tehakse südametunnistuse järgi.

Lausest haaras kinni Merkeli rivaal kantslerikohale, sotside esinumber Martin Schulz, kes tegi järgmisel päeval ettepaneku küsimus kohe parlamendis hääletusele panna. Nii jõudiski küsimus sotside, roheliste ja vasakpoolsete (Die Linke) nõudmisel päevakorda eile, viimasel päeval enne Bundestagi suvepuhkusele siirdumist.

Eelnõu poolt hääletas 393 Bundestagi saadikut ja 226 seaduseandjat olid algatuse vastu. Traditsiooniliselt on konservatiivid geiabielu küsimuses olnud eitaval seisukohal, kuid kuna eilse otsuse aluseks oli isiklik veendumus, mitte parteiliin, pälvis see ka 67 CDU saadiku toetuse: oma heakskiidu andsid näiteks kaitseminister Ursula von der Leyen, kantsleri administratsiooniülem Peter Altmeier ja CDU peasekretär Peter Tauber.

Konservatiivide enamik hääletas siiski algatuse vastu, kõige vähem toetust pälvis see CDU Baieri sõsarpartei kristlik-sotsiaalse liidu (CSU) saadikutelt, mille 56 seadusandjast hääletas vastu 46.

CSU parlamendisaadikute esinaine Gerda Hasselfeldt, kes oli üks häälekamaid eelnõuvastaseid, sõnas arutelu ajal, et ühiskonna alustalaks on heteroseksuaalne abielu, millest sünnib lapsi. «Ma ei mõista, kuidas inimesed saavad niivõrd lihtsalt kõrvale heita midagi, mis on meie riigi alustala?» küsis ta.

Merkeli meelemuutust võib analüütikute sõnul selgitada sügisel toimuvate üldvalimistega: tagasivalimise puhul peab ta moodustama koalitsioonivalitsuse, mille kolm võimalikku partnerit – sotsid, rohelised ja liberaalid – on selgelt välja öelnud, et nende võtmetähtsusega nõudmine valitsusse tulekuks on geiabielu seadustamine.

Nüüdse käiguga saab Merkel küsimuse võimalike valimisteemade hulgast eemaldada, kirjutas Deutsche Welle. Karta pole ka ühiskonna valulist reaktsiooni, sest küsitluse järgi toetab üle 80 protsendi sakslastest geiabielu.

Liidumaade esindajatest koosnev parlamendi ülemkoda Bundesrat on eelnõu juba heaks kiitnud ja kehtima peaks see hakkama järgmisel aastal.

Esimese Euroopa riigina legaliseeris samasooliste abielu 2001. aastal Holland, koos Saksamaaga tunnustavad seda kokku 14 Euroopa riiki.