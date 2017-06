NY Times hoiatab: hoidke Anett Kontaveidil silm peal!

«Ta stiil on agressiivne – Kontaveidi eesmärk on haarata pallivahetuses initsiatiiv juba esimese paari löögiga, ent kui vaja tegutseda kannatlikumalt, suudab ta temperamenti talitseda. Kontaveidil pole Wimbledonis asetust, aga ta on kindlasti võimeline üks-kaks seda privileegi omavat mängijat teelt lükkama ja püsima konkurentsis ka teisel nädalal.»

Olgem ausad – jutt on ilus ja teeb Eesti spordisõbra hinge soojaks. Nõnda kirjutas Eesti esireketist eile maailma tähtsaim ajaleht New York Times artiklis, kus toodi välja kolm naismängijat, kes ei pruugi olla lugeja jaoks üleliia tuntud, aga kellel tuleb Wimbledonis kindlasti silm peale hoida. Tormihoiatus anti ka austraallanna Ashleigh Barty (WTA 54.) ja Läti tennisisti Anastasija Sevastova (WTA 19.) kohta.

Kontaveit sai soodsa loosi

Eilse loosimise tulemusel kohtub Kontaveit (WTA 37.) Wimbledoni avaringis hispaanlase Lara Arruabarrenaga (WTA 60.), kes on pigem saviliivaväljakute spetsialist ja murukattel seni erilist edu saavutanud pole.

Eelmisel nädalal Mallorcal – muruväljakutel peetud turniir, millest ’s-Hertogenboschis karjääri esimese WTA-tiitli võitnud Kontaveit kerge kurnatuse tõttu loobus – toimunud turniiril kaotas Arruabarrena avaringis ja mullu lõppes hispaanlanna tee Wimbledonis teises ringis. 2015. aastal pidas Arruabarrena muruväljakutel kolm matši, millest kaotas kaks. WTA edetabeli esimese 50 sekka pole Arruabarrena mitte kunagi kuulunud, kuigi on võitnud kaks WTA-turniiri (2016. aastal Seoulis ja 2012. aastal Bogotás). Kontaveit on avaringis seega kindel ja selge soosik, mäng toimub ilmselt teisipäeval.

Loosi üle pole põhjust kurta ka võimalikke edasisi vastaseid vaadates. Võidu korral kohtuks Kontaveit teises ringis kas venelanna Darja Kasatkina (WTA 30.) või hiinlanna Saisai Zhengiga (WTA 71.). Väärib märkimist, et Kasatkina pole pärast Prantsusmaa lahtiste kolmandas ringis Simona Halepilt saadud kaotust pidanud ainsatki matši, sest selle nädala Eastbourne’i turniirist loobus ta parema hüppeliigese vigastuse tõttu.

Kui Kontaveidil õnnestub jõuda kolmandasse ringi, on tema vastaseks kas Tsvetana Pironkova (Bulgaaria, WTA 149.), Sara Errani (Itaalia, WTA 74.), Timea Babos (Ungari, WTA 42.) või Caroline Wozniacki (Taani, WTA 6.).

Kõige tõenäolisemalt muidugi endine maailma esireket Wozniacki, kelle lemmikturniiride sekka Wimbledon siiski ei kuulu, sest neljandast ringist kaugemale pole ta sel suurel slämmil kunagi edenenud. Tõsi, Eastbourne’is näitab maailma edetabelis kuuendal kohal asetsev taanlanna praegu head mängu – eilses poolfinaalis alistas ta Heather Watsoni (WTA 126.) 6:2, 3:6, 7:5.

Aga arvestades, et tabeli igas kaheksandikus leidub üks kaheksa parema sekka asetatud mängija, sattus Kontaveit ühte soodsamasse jakku, sest vaatamata viiendale asetusele peavad kihlveokontorid Wozniackit alles tõenäosuselt kümnendaks tiitlipretendendiks. Samas pingereas sõltuvalt kontorist 12.–15. kohal paiknevat Kontaveiti edestab endine maailma esireket üpris napilt.

Ühegi teise maailma esikümne mängijaga peale Wozniacki pole Kontaveidil võimalik kohtuda enne potentsiaalset veerandfinaali. Seega kui vorm on hea ja kõik klapib, võib hästi minna. Aga samas tasub meenutada, et ei leidu tennisespetsialisti, kes ei kinnitaks, et naiste üksikmängus on tänavune Wimbledon kohe eriti ettearvamatu.