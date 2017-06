Arno Pijpers 0:2 kaotusest: Tallinnas tuleb kohe rünnata

«0:2 kaotusseis paneb meid kordusmängu eel väga raskesse olukorda. Meil tuleb koduväljakul pakkuda atraktiivset mängu. Peame üritama kohe väravat lüüa,» tunnistas Pijpers. «Üritame kordusmängus teha kõik, et kiirelt väravani jõuda. See muudaks ka vastased närvilisemaks ning kõik võimalused oleksid alles. Kindlasti ei anna me veel alla.»

Avamängule tagasi vaadates tunnistas Pijpers, et vastane oli aktiivsem ja tegi tabamuseni jõudmiseks kõik võimaliku. «Vastane mängis täpselt niimoodi, nagu kodumeeskond peab mängima. Nad surusid meie kaitset väga kõvasti. Nad üritasid meid murda kõrge tempoga. Mängisime hästi, kuid pean olema aus, et väga palju võimalusi me luua ei suutnud. Vastane pidi lõpus juba veidi riske võtma. See tähendab tavaliselt, et teisel meeskonnal tekib kontrarünnakuks võimalusi või kannab hoopis surve vilja. Seekord tekkisid võimalused vastastel.»

Kuigi Domžale lõi mõlemad väravad kohtumise lõpus, ei olnud Pijpersi sõnul tegemist vastaste parema füüsilise valmisoleku ja eestlaste väsimisega. «Teisest väravast on tõesti kahju. See teeb olukorra kordusmänguks ikka raskeks. Siiski ütleksin, et füüsilise poole pealt oli meil kõik korras. Füüsises ei olnud küsimus. Lõpuks tegid vastased oma vahetustega meie elu raskeks,» tõdes Pijpers.

«Peame Eestis vaeva nägema, et mängutempo oleks kõrgem. Asjad on paremaks läinud, kuid tööd tuleb edasi teha. On selge, et Sloveenia liiga on hea tasemega ja sealsed tippklubid mängivad head jalgpalli,» sõnas hollandlane.

INFOKAST

Eesti jalgpalliklubid eurosarja avaringis

Meistrite liiga esimeses eelringis kaotas FC Infonet võõrsil 0:2 Malta klubile Hibernians.

Euroopa liiga esimeses eelringis kaotas FC Flora võõrsil 0:2 NK Domžalele (Sloveenia) ja FC Levadia kodus 0:2 Cork Cityle (Iirimaa). Nõmme Kalju alistas kodus 2:1 Torshavni B36 (Fääri saared).

Infonet peab kordusmängu 4., ülejäänud kolm Eesti klubi 6. juulil.