Infonet vallandas Aleksandr Puštovi

Mullu Eesti meistriks tulnud ja tänavu nii Superkarika kui ka Evald Tipneri karika võitnud Infonet kaotas teisipäeval peetud Meistrite liiga esimese kvalifikatsiooniringi avakohtumise võõrsil Malta klubile Hibernians 0:2. Eesti meistriliigas ollakse alles neljandal kohal, seejuures jäädakse liidrikohta hoidvast Florast maha juba 20 ja kolmandal kohal olevast Nõmme Kaljust üheksa punktiga.

Peatreeneri kohusetäitjaks saab Sergei Bragin, kes Maltal pingilt eemaldati ja on vastavalt reglemendile teisipäevases kordusmängus diskvalifitseeritud. Sellest tulenevalt on eurosarja kohtumisel Lillekülas peatreeneri kohusetäitjaks Dmitri Skiperski.

Puštov liitus klubiga 2011. aastal ja just tema juhendamisel saavutas klubi kõik auhinnad – Esiliiga võit 2012, Premium Liiga 2016, Eesti Karikas 2016–17 ja Eesti Superkarikas 2017. «Tekkinud olukorras on õige ja konstruktiivne otsus minu tagasiastumine. Arvan, et see peaks meeskonda mobiliseerima eelkõige psühholoogilises plaanis. Hetkeline seis meistrivõistlustel ja Meistrite liiga esimese mängu tulemus ei jätnud mulle muud valikut,» sõnas Puštov.