«Nende mudaste ketsidega lähed täna naistesse?»

Hyundai meeskonna boksihoone teise korruse aknast neljapäeva õhtul Poola MM-ralli teenindusala piiludes avanes sürreaalne vaatepilt: teel publikukatsele möödus sealt pool tosinat sinimustvalget lippu minutis. Katsel endal ootas hiliseid saabujaid tõeline lipumeri: jätmata lugemata fännide põskedele värvitud või autoaknast väljapiiluvad trikoloorid, sai kokku lugeda vähemalt 63 Poola sinitaevas lehvivat suurt Eesti lippu.

Ent publikukatse on rallimaailmas anomaalia – kunstlikult loodud paarisrada, mille eesmärk on pakkuda fännidele elamust, kuidas kaks sõitjat üksteiselt mitte midagi määraval lühikesel mõõduvõtul võistlevad. See on steriilne nagu ühisstart murdmaasuusatamises, ei meeldi ühelegi tõsisele Eesti rallifännile.

Õige ralli läks lahti reedel. Kiiruskatsed looklesid Mikolajkis asuvast teenindusalast 60–70 kilomeetrit kirdes Leedu piiri ääres ehk paljud neljapäeva lõunal Eestist teele asunud fännid ei hakanud enda närve kitsastel Poola külavaheteedel rikkumagi, vaid võtsid kohe suuna katsetele. Öö veedeti telkides või haagissuvilates ning ärgati kuke ja koiduga, sest esimene katse algas kohaliku aja järgi juba 7.15.

MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Ott Tänak oli ka kolmas startija ja oma mehe tervitamiseks oli vaja meeleolu üles saada. Nagu ralliraadio katselõpureporter Emyr Penlan ühe hommikuse mõõduvõtu finišis märkis: «Oti fänne on siin palju, mida on tore näha, aga kas päeva esimeseks õlleks veel veidi vara pole?»

Kõik see toimus korralikus maruilmas. Mitu päeva oodatud sadu reedel rallifännidele ei halastanud – paduvihm ja tormituul piitsutasid neid katsetel peaaegu vahetpidamata. Kas see tuju morjendas? Kus sa sellega! Üks fänn tatsus mööda mülkaks muutunud põldu, kuni kostis vali «lärts!». Mees ise sammus edasi, tema jalanõu jäi aga mutta kinni kui Karupoeg Puhh jäneseurgu. «Ah, kellele seda sandaali ikka vaja on,» naeris fänn, võttis jalast ka teise jalatsi ja sammus paljaste varvastega mööda muda edasi.

Kuhu ta täpselt suuna võttis, oli keeruline öelda, sest suuremaid või väiksemaid Eesti fänniseltskondi oli ainuüksi Postimehe välja valitud kaheksanda kiiruskatse kõige populaarsemal pealtvaatajatealal kümneid. Minnes tagasi lippude loendamise juurde: üks Poola, üks Rootsi (ilmselt WRC2 sarja tähe Pontus Tidemandi toetuseks) ja üle 20 Eesti oma. Nii kaugele, kui silm ulatus, kuskilt paistis ikka mõni sinimustvalge silma.

Lippude lehvimist saatis pidev jutuvadin, mis katkes vaid hetkel, kui kaugusest hakkas kostma mõne WRC-auto äratuntav põrin. Terve päeva kannatlikult vihmas istudes seda hetke oodanud fännid elavnesid iga masinaga, mis tõi nende iidoli möödumise üha lähemale. Kui Sebastien Ogier ja Thierry Neuville saadeti endast mööda suurema kärata, siis niipea, kui lähenema hakkas Tänak, elavnesid ka fännid. «Ott! Ott! Ott! Ott!» skandeerisid eestlased kaootilises rütmis, mis oli äravahetamiseni sarnane «Kalapoeg Nemo» filmist tuntud kajakatega.

Telefonid olid juba mitukümmend sekundit tühja eetrit salvestanud, kui lõpuks ilmus Tänak oma Ford Fiesta võistlusmasinaga nurga tagant välja. Fännid ahhetasid, kui üks külglibisemine kippus veidi pikaks minema, ohkasid kergendunult, kui teevall hoo enne puid kinni pidurdas ning nentisid nõutult, et seetõttu kadus hoog ja järgnenud hüpe polnud nõnda muljetavaldav kui konkurentidel. Ja kadunud ta oligi.

Rallisõprade õnnis hetk aga veel kestis: värske video oli tarvis ju kärmelt sotsiaalmeediasse riputada, et anda oma sõpradele teada: mina olin kohal! «Kus me täpselt oleme?» päris üks, et internet jätaks igaveseks ajast igavesti tema asukoha meelde. «Mis vahet seal on, keegi niikuinii täpselt ei tea, kus see on!» pani sõber edevust jahtivale fännile verbaalselt nina pihta.

Kui Tänak oli läinud, ootas ees veel kannatlik ootamine, mis ajaga ta finišisse jõuab. Kahinana kostab läbi eestlaste hordi rõõmusõnum: teine aeg, meie mees on uus liider! See tähendab, et on aeg teha õhtuseid peoplaane. Oleg Gross lahkus vastavalt oma staatusele helikopteriga, ülejäänud eestlased asusid autode poole kõmpima.

«Nende ketsidega lähed täna naisi lantima?» uurib üks fänn kolleegilt. Vastus on mõistagi ei: enne labrakat tuleb mudased riided hotellis välja vahetada. Kõige pühendunumad rallisõbrad pakkisid aga oma telgi kokku ja siirdusid järgmiseks päevaks katsepaika valima – laupäev on ju taas rallipäev ja Tänak püsib võidukonkurentsis!