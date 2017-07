Tuleva pensionifondid on miinuses

«Sama turvaline kui panga pensionifond, aga keskmisest kolm korda madalam tasu,» teatab suures kirjas loosung Tuleva kodulehel.

Tänaseks on Tuleva pensionifondid tegutsenud kolm kuud, aga väiksem teenustasu pole ennast seni veel õigustanud. Kuna fondiosakute puhasväärtus arvutatakse pärast fondihaldustasude mahaarvamist, peaks kolm korda väiksem kulu korraliku efekti andma, aga seda pole juhtunud.

Pensionikeskuse andmetel on Tuleva mõlema fondi, nii Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi kui ka Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondide osakute väärtus algväärtusest väiksem. Tuleva võlakirjafondi kolme kuu tootlus on miinus 0,92 protsenti ning aktsiafondi kolme kuu tootlus koguni miinus 2,17 protsenti – seega on see kõige kehvema kolme kuu tootlusega teise samba pensionifond.

Maailma aktsiaturgude hinnaliikumist peegeldav MSCI Worldi indeks kerkis samal aja 4,7 protsenti. Tõsi, indeksit arvutakse dollarites, aga Ameerika Ühendriikide valuuta on samal ajal tugevnenud samuti 4,7 protsenti, mis tähendab, et eurodes arvestatuna on maailma aktsiaturgude kolme kuu tootlus enam-vähem null.

Tuleva pensionifondide juht Tõnu Pekk täpsustas, et ehkki fondide tegutsemise ametlik algus oli 28. märtsil, alustasid fondid tegelikult investeerimist 11. märtsil ning investorite raha hakati investeerima alles alates 2. maist. Pekk toonitas, et pensioniinvestorile ei ole tähtis niivõrd fondi üldine tootlus, vaid tootlus ühe kindla inimese jaoks.

Tuleb muidugi toonitada – seda on teinud korduvalt ka Pekk –, et investeerimine on ülipikaajaline tegevus ning lühemajalisi kõikumisi ei tohiks väga südamesse võtta. Samas lõpeb juuliga järjekordne periood, mil inimesed saavad oma pensionifondi vahetada, ning otsustades, kas vahetada oma pensionifonde või mitte, tuleb millestki lähtuda.

Ehkki minevikutootlus ei tähenda, et samamoodi läheb ka tulevikus, mitte midagi paremat investeerimisotsuste tegemisel välja mõeldud ei ole. Teine võimalus on lähtuda fondijuhist – kas usaldatakse fondijuhti või mitte.

Tuleva pensionifondide portfellidest üks koosneb neljast ja teine viiest maailma ühe suurema varahaldusettevõtte BlackRock indeksifondist, mis tähendab, et sisuliselt juhitakse Tuleva pensionifonde autopiloodiga.

Nagu öeldud, pensionifondid on ülipikaajaline investeering, mistõttu tuleks vaadata pikemate ajavahemike tootlust. Pensionikeskuses on ära toodud nii viie kui ka kümne aasta tootlus, kuna aga paljude, eriti agressiivse strateegia teise samba pensionifondide eluiga ei ole veel kümme aastat, siis vaatame viie aasta tootlust.

Viimastel aastatel on teise samba pensionifondide tootluse poolest suveräänne liider olnud LHV fondid, viimastel kuudel on aga Andres Viisemanni juhitud fondide edumaa hakanud murenema. Viisemann on olnud aastaid finantsturgude suhtes ettevaatlik ning LHV pensionfondide portfellid konservatiivsed.

Näiteks agressiivseima, Pensionifondi XL portfellist moodustas mai lõpus 28,4 protsenti raha ja hoiused.

Teine põhjus, miks LHV fondide tootlus on mõnevõrra kehvemaks jäänud, võib olla asjaolu, et nendes on rohkem Tallinna börsil noteeritud ja börsil noteerimata varasid. Maailma aktsiaturgudele oli esimene poolaasta väga hea.

The Wall Street Journal kirjutab, et maailma 30 suurimast aktsiaturust ainult neljal ei olnud parim esimene poolaasta alates 2009. aastast. Mäletatavasti olid peaaegu kõik aktsiaturud 2009. aasta märtsi alguseks langenud finantskriisiaegsesse põhja ning seejärel sööstsid nagu katapuldist kiirendatuna taas üles.

Tallinna börsil oli tänavu esimene poolaasta üsna tagasihoidlik. Börsiindeks OMXT kerkis 5,7 protsenti ja viimati oli meie börsi esimesel poolaastal nii nõrk 2014. aastal, mil indeks oli lausa miinuses.

Peale selle on LHV, aga ka Swedbanki pensionifondid hakanud rohkem investeerima kohalikesse, börsil noteerimata varadesse. LHV pensionifondide juht Andres Viisemann kirjutas viimases pensionifondide ülevaates, et tänavu on LHV pensionifondid (nii teise kui ka kolmanda samba) teinud juba 100 miljoni euro väärtuses Eestiga seotud investeerimisotsuseid.

«Osa sellest rahast on juba investeeritud ning osa investeeritakse käesoleva aasta jooksul,» kirjutas Viisemann.

Börsil noteerimata varadega on aga see häda , et nende hinnad on mingil määral hinnangulised.

Kui konservatiivsed pensionifondid välja arvata, siis kolme kuu tootluse järgi on LHV omad taas parimad.